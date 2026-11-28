JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah insentif untuk menekan harga tiket pesawat selama masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kebijakan tersebut diperkirakan dapat membuat tarif penerbangan turun sekitar 11 hingga 12 persen.

Salah satu insentif yang diberikan adalah Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen. Fasilitas ini berlaku untuk jasa angkutan udara niaga berjadwal domestik dengan kelas ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga memberikan potongan sebesar 50 persen untuk tarif pelayanan kebandarudaraan di Unit Penyelenggara Bandar Udara yang dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan, pemberian stimulus tersebut bertujuan meringankan pengeluaran masyarakat yang hendak bepergian menggunakan pesawat selama libur akhir tahun.

Selain membantu mobilitas masyarakat, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan bagi aktivitas ekonomi nasional menjelang pergantian tahun.

"Melalui kebijakan tersebut, harga tiket pesawat diproyeksikan dapat turun sekitar 11–12 persen," ujar Lukman dikutip dari keterangan resmi, dikutip Sabtu (28/11). "Namun, besaran penurunan harga dapat bervariasi tergantung rute, jadwal penerbangan, komponen tarif, dan ketersediaan kursi," imbuhnya.

Lukman menjelaskan, insentif tersebut berlaku bagi penerbangan yang beroperasi pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Adapun masyarakat sudah bisa membeli tiket dengan fasilitas stimulus sejak 20 Oktober 2026 sampai 10 Januari 2027.

Untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait sekaligus melakukan pengawasan selama periode pemberlakuan stimulus.