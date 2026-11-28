JawaPos.com - Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir di beberapa daerah Indonesia. Imbauan itu dikeluarkan menyusul hujan yang sudah mulai turun. Sejauh ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 253 kabupaten dan kota berpotensi banjir.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan, sekitar 113,8 juta orang di seluruh Indonesia berpotensi terdampak hujan lebat, termasuk banjir dan tanah longsor yang kerap menyertai turunnya hujan.

”Kami mengimbau warga untuk tetap waspada ketika hujan sudah mulai turun dan hujan terjadi cukup lama, (segera) mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan seperti meninggalkan daerah yang berpotensi longsor, pergi ke tempat yang aman, ataupun ketika banjir pergi ke lokasi yang lebih tinggi,” kata dia dikutip pada Sabtu (28/11).

Berton menjelaskan, musim hujan diperkirakan berlangsung mulai Desember 2026 dengan puncak yang berbeda di setiap daerah. Berdasar catatan historis, sebanyak 253 kabupaten dan kota berpotensi terdampak banjir pada akhir 2026 hingga awal 2027.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 kabupaten dan kota di Sumatera berpotensi mengalami banjir dengan puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Di Jawa, ada 50 kabupaten dan kota yang perlu mewaspadai potensi banjir saat puncak hujan terjadi pada Januari hingga Februari 2027.

Khusus di Sulawesi, ada 41 kabupaten dan kota yang perlu waspada. Kemudian 26 kabupaten dan kota di Kalimantan, 19 kabupaten dan kota di Bali serta Nusa Tenggara, 17 daerah di Papua, dan 13 daerah Maluku. Puncak musim hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berlangsung pada Januari hingga Juni 2027.

Selain banjir, BNPB mencatat sebanyak 202 kabupaten dan kota berpotensi mengalami tanah longsor pada akhir 2026 hingga awal 2027. Secara historis, potensi longsor mencakup 75 kabupaten dan kota di Jawa, 48 di Sumatera, 31 di Sulawesi, 12 di Kalimantan, 18 di Bali dan Nusa Tenggara, 11 di Papua, serta 7 di Maluku.

Karena itu, BNPB juga mengimbau pemerintah daerah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan meningkatkan kesiapsiagaan lebih awal. Sebab, puncak musim hujan di kedua wilayah tersebut diperkirakan terjadi pada Desember dan Januari.

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