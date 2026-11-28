JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto berencana memperluas layanan ambulans udara agar tersedia di setiap provinsi di Indonesia.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat di wilayah terpencil dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan, terutama ketika membutuhkan penanganan medis yang harus segera dilakukan. Pernyataan itu disampaikannya saat meresmikan Gedung Harapan Kita-Tokushukai di Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (28/11).

Prabowo mengatakan, ambulans udara akan memanfaatkan helikopter maupun pesawat yang mampu menjangkau daerah dengan akses transportasi sulit. Menurutnya, keberadaan layanan tersebut diperlukan mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak wilayah dengan keterbatasan akses.

"Kita sudah mulai ada pelayanan ambulans udara. Saya berharap nanti ambulans udara akan ada di tiap provinsi, yang bisa menjangkau tiap daerah terpencil dengan helikopter dan dengan pesawat-pesawat yang bisa masuk ke wilayah-wilayah yang sulit," ujar Prabowo.

Dia menegaskan, peningkatan akses kesehatan tidak cukup hanya dilakukan dengan membangun rumah sakit dan menyediakan peralatan medis modern. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat di berbagai daerah bisa menjangkau fasilitas kesehatan ketika membutuhkan pertolongan.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti pentingnya pemerataan sarana kesehatan di seluruh Indonesia. Dia mengaku telah memberikan instruksi agar seluruh puskesmas direnovasi dan setiap kabupaten memiliki rumah sakit dengan peralatan medis yang memadai.

"Saya telah memberi instruksi agar semua puskesmas Indonesia direnovasi. Semuanya direnovasi. Saya juga telah memberi instruksi agar setiap kabupaten memiliki rumah sakit yang baik, dengan peralatan yang baik," ungkapnya.

Dia pun mengaku telah mendapat laporan bahwa setiap kabupaten sudah memiliki CT Scan yang cukup baik. Presiden Prabowo pun mengusahakan agar setiap kabupaten bisa mendapatkan alat-alat yang lebih baik lagi.