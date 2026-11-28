JawaPos.com - Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum dan kebijakan pemerintah.

Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga perlu dibangun melalui pendekatan keagamaan, salah satunya dengan menyampaikan pesan pelestarian alam dalam kegiatan dakwah.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kolaborasi Yayasan Amanah Daya Nusantara (Ayana) dan Syiar Dai Indonesia melalui Program Aksi Iklim Lintas Iman.

Baca Juga:Menag Ajak Siswa Madrasah Bangkitkan Kejayaan Sains Islam seperti Era Baitul Hikmah

Program itu mengajak para dai mengintegrasikan nilai teologi, pemahaman ekologi dan pertimbangan ekonomi dalam menyampaikan persoalan lingkungan kepada masyarakat.

Ketua Umum Syiar Dai Indonesia Usman Syafruddin mengatakan, kerusakan hutan dan karhutla tidak semestinya dipandang sebagai bencana alam biasa.

Menurut dia, tindakan yang merusak lingkungan juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah yang diberikan Allah kepada manusia.

Baca Juga:Menag Minta Majelis Masyayikh Perketat Tata Kelola dan Sanad Pesantren

"Karhutla adalah kejahatan ekologis dan perusakan amanah Allah dan bukan sekedar musibah alam biasa. Alhamdulillah, dengan ikhtiar negara mungkin ya pelan-pelan mulai sudah berbenah bagaimana mengelola sumber daya alam di Indonesia bisa terpenuhi," papar Usman Syafruddin.

"Kalau paru-paru dunia gundul, habisnya sudah dunia ini, maka tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia wajib hukumnya menjaga alam,” kata Usman Syafruddin di Jakarta, dikutip Sabtu (28/11).

Dia berharap, para dai dapat mengambil peran dalam membangun kesadaran umat Islam mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Syiar Dai Indonesia sendiri menjadi wadah bagi para dai dan daiya dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam yang dibina Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kodi DKI Jakarta.

Dalam diskusi tersebut, Fauzan Amin mengingatkan bahwa kerusakan alam berkaitan dengan perilaku manusia yang mengabaikan ajaran agama.

Padahal, menurut dia, umat Islam telah mendapatkan tuntunan untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang merusaknya.

“Sudah tahu haditsnya atau misalnya wahyu Allah yang turun soal menjaga alam dan lingkungannya, tapi kelakuan kita tetap saja buang sampah sembarangan tetep aja merusak hutan. Sehingga inilah teguran dari Allah bagi hamba-Nya yang suka merusak alam,” ungkap Fauzan.

Dia juga menyoroti kondisi Indonesia yang memiliki wilayah perairan luas, tetapi masih menghadapi persoalan kekurangan air di tengah masyarakat.

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, menurutnya, perlu dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Bencana iklim hari ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kita harus kembali kepada semangat dan spirit Undang-Undang Dasar 1945 dan kita kembali kepada nilai-nilai ketetapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala,” jelas Fauzan.

Selain melalui ceramah dan pengajian, tempat ibadah juga dinilai memiliki peran dalam menggerakkan masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Dai Ahmad Nawawi mengatakan, rumah ibadah dapat menjadi ruang edukasi sekaligus tempat mengajak umat melakukan tindakan sederhana, seperti menghemat listrik dan menjaga kebersihan.

Baca Juga:Kemenag Lakukan Finalisasi Sisipan Materi Pencegahan LGBTQ di Sekolah

"Kita berharap Pemerintah juga menegakkan regulasi yang ketat, memberikan hukum kepada siapa yang melanggarnya,” tutur Ahmad Nawawi.

Sementara itu, Ustazah Rini Ratnaningsih mengajak masyarakat untuk tidak hanya menunggu perubahan dari pemerintah atau pihak lain.

Menurut dia, kepedulian terhadap lingkungan perlu dimulai dari kebiasaan setiap individu dan diperluas dengan mengajak lebih banyak orang melakukan hal serupa.

Dalam kesempatan tersebut, Ustazah Erna R. Muhsin juga menyinggung dampak paparan asap terhadap kesehatan masyarakat.

Baca Juga:KSrelief Saudi dan BAZNAS Salurkan Bantuan bagi Korban Gempa Flores

Dia menyebut, berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang diperolehnya, sekitar 10,7 juta orang berisiko tinggi terpapar asap.