JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya saat masih aktif menjadi tentara yang membuatnya enggan berhadapan dengan dokter. Dia mengaku pernah diminta berlari mengelilingi lapangan sebanyak 15 kali ketika mengeluhkan sakit perut.

Cerita tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Gedung Harapan Kita-Tokushukai di Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (28/11).

Di hadapan para tenaga kesehatan, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya takut kepada dokter, meskipun pernah menjalani berbagai pengalaman berat selama bertugas sebagai tentara.

"Saya mau memberi pengakuan. Saya dulu tentara, tapi saya takut sama dokter sebetulnya," ujar Prabowo.

Dia bahkan membandingkan keberaniannya ketika menjalani terjun bebas dari ketinggian puluhan ribu kaki dengan rasa gugup saat melihat jarum suntik.

"Saya bisa terjun bebas dari ribuan feet, puluhan ribuan feet, tapi kalau lihat suntikan itu saya nervous, saya takut, saya tidak tahu," lanjutnya.

Prabowo kemudian menjelaskan salah satu pengalaman yang membuatnya enggan menemui dokter ketika masih muda. Saat itu, dokter tentara yang didatanginya justru memberikan instruksi untuk berlari sebagai respons atas keluhan sakit perut.

"Dulu waktu kita sakit, kita menghadap dokter tentara, dia tanya, sakitmu apa? Sakit perut? Oh iya. Kamu lari 15 kali keliling lapangan, nanti kau sembuh," kenangnya.

Pengalaman tersebut, menurut Prabowo, membuat dirinya dan rekan-rekannya menjadi malas untuk berobat. Sebab, keluhan kesehatan yang disampaikan justru seringkali dianggap sebagai alasan untuk menghindari latihan.

"Jadi kita males ketemu dokter. Karena kita kalau ketemu dokter waktu muda, kita dianggap malah, kita dianggap nggak mau latihan. Tapi benar ada juga yang mental-mental brengsek. Setiap kali dengar harus berangkat ke daerah operasi, langsung dia pincang," tuturnya.

Meski menyampaikan cerita tersebut dengan nada bercanda, Prabowo tetap menyampaikan apresiasi kepada para dokter dan tenaga kesehatan yang telah mengabdikan diri untuk masyarakat.