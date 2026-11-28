JawaPos.com - Masyarakat yang berencana pulang kampung saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 bisa memanfaatkan program mudik gratis dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Khusus angkutan bus, pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 12–21 Desember 2026 dengan kuota 2.882 penumpang dan tujuan 10 kota di Pulau Jawa.

Program ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin bepergian saat libur akhir tahun tanpa harus mengeluarkan biaya tiket bus.

Namun, calon peserta perlu memperhatikan jadwal pendaftaran dan keberangkatan karena kuota yang tersedia terbatas.

Berdasar jadwal yang disiapkan, keberangkatan bus mudik gratis akan berlangsung pada 22–23 Desember 2026.

Layanan ini hanya mencakup perjalanan satu arah menuju kota tujuan dan tidak menyediakan fasilitas arus balik.

Baca Juga:Menhub Minta Ramp Check Seluruh Moda Transportasi Jelang Masa Mudik Nataru

Informasi pendaftaran dan perkembangan program dapat dipantau melalui portal resmi Nusantarahub.

Masyarakat sebaiknya memastikan seluruh persyaratan sebelum mendaftar agar tidak melewatkan kesempatan mendapatkan kursi gratis.

10 Kota Tujuan Mudik Gratis Nataru 2026/2027 Untuk angkutan bus, Kemenhub menyiapkan 70 unit armada dengan target melayani 2.882 penumpang.

Rute yang disediakan menjangkau sejumlah kota di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, hingga wilayah Jawa lainnya.

Berikut 10 kota yang masuk dalam daftar tujuan program mudik gratis Nataru 2026/2027.

1. Solo Solo menjadi salah satu pilihan tujuan bagi masyarakat yang ingin merayakan Natal atau Tahun Baru bersama keluarga di wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Baca Juga:Menhub Minta Ramp Check Seluruh Moda Transportasi Jelang Masa Mudik Nataru

Kota ini juga bisa menjadi titik awal perjalanan menuju sejumlah destinasi wisata di Jawa Tengah, seperti Karanganyar, Tawangmangu, dan kawasan lereng Gunung Lawu.

2. Wonosobo Bagi pemudik yang memiliki keluarga di kawasan pegunungan Jawa Tengah, Wonosobo masuk dalam daftar kota tujuan.

Wilayah ini dikenal sebagai pintu masuk menuju Dataran Tinggi Dieng. Wisatawan yang memiliki waktu lebih panjang bisa melanjutkan perjalanan untuk menikmati kawasan pegunungan, telaga, dan berbagai objek wisata alam.

3. Semarang Semarang menjadi pilihan bagi masyarakat yang hendak menuju ibu kota Jawa Tengah tersebut maupun daerah sekitarnya.

Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, Semarang memiliki sejumlah destinasi wisata seperti Kota Lama, Lawang Sewu, dan kawasan kuliner khas Semarang.

4. Wonogiri Wonogiri juga masuk dalam daftar tujuan bus mudik gratis. Kota ini menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat yang tinggal di wilayah selatan Jawa Tengah.

Pemudik bisa memanfaatkan perjalanan ini untuk berkumpul bersama keluarga sekaligus mengunjungi sejumlah destinasi alam di kawasan Wonogiri.

5. Cilacap Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir selatan Jawa Tengah, Cilacap menjadi salah satu pilihan tujuan.

Kabupaten ini memiliki sejumlah kawasan pantai dan wisata alam yang dapat dikunjungi saat libur akhir tahun.

Keberadaan rute ini juga membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman tanpa harus membeli tiket bus reguler.

6. Purwokerto Purwokerto merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat di kawasan Banyumas. Kota ini juga menjadi akses menuju sejumlah destinasi wisata di wilayah sekitarnya.

Wisatawan dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan Baturraden yang dikenal dengan udara sejuk dan panorama pegunungan di lereng Gunung Slamet.

7. Yogyakarta Yogyakarta menjadi salah satu tujuan yang diperkirakan menarik perhatian masyarakat selama libur panjang akhir tahun.

Selain menjadi kota tujuan mudik, Yogyakarta menawarkan beragam pilihan wisata, mulai dari kawasan Malioboro, Keraton Yogyakarta, hingga berbagai destinasi budaya dan kuliner.

8. Surabaya Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Surabaya menjadi tujuan penting bagi masyarakat yang hendak pulang ke wilayah Jawa Timur.

Kota ini juga memiliki sejumlah destinasi wisata sejarah dan keluarga, seperti kawasan Kota Lama Surabaya, Tugu Pahlawan, dan Kebun Binatang Surabaya.

9. Malang Malang menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin pulang ke wilayah Malang Raya.

Selain dikenal sebagai kota pendidikan, Malang merupakan salah satu pintu menuju destinasi wisata populer di Jawa Timur, termasuk Kota Batu dan kawasan pegunungan di sekitarnya.

10. Madiun Madiun melengkapi daftar 10 kota tujuan mudik gratis Kemenhub. Kota ini menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di bagian barat Jawa Timur.

Pemudik yang menuju Madiun juga dapat melanjutkan perjalanan ke sejumlah daerah di sekitarnya untuk mengunjungi keluarga selama libur Nataru.

Jadwal Pendaftaran dan Keberangkatan Ada dua jadwal penting yang perlu dicatat calon peserta program mudik gratis bus Kemenhub.

Pendaftaran dibuka pada 12–21 Desember 2026. Setelah proses pendaftaran, keberangkatan dijadwalkan berlangsung pada 22–23 Desember 2026.

Dengan jarak waktu yang relatif berdekatan antara pendaftaran dan keberangkatan, calon peserta sebaiknya tidak menunda proses registrasi.

Kuota yang disiapkan mencapai 2.882 penumpang dengan dukungan 70 unit bus. Artinya, ketersediaan tempat duduk tetap terbatas dan bergantung pada jumlah peserta yang mendaftar.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah layanan ini hanya menyediakan perjalanan menuju kota tujuan.

Peserta yang ingin kembali ke kota asal setelah libur Tahun Baru perlu menyiapkan transportasi secara mandiri.

Cara Memantau Informasi Mudik Gratis Kemenhub Masyarakat yang tertarik mengikuti program ini dapat memantau informasi resmi melalui portal Nusantarahub.

Sebelum melakukan pendaftaran, calon peserta sebaiknya memastikan jadwal registrasi, ketersediaan kuota, kota tujuan, serta ketentuan perjalanan yang berlaku.

Jangan hanya berpatokan pada informasi yang beredar di media sosial. Pastikan informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan persyaratan peserta sesuai dengan pengumuman resmi Kemenhub.

Tak Hanya Bus, Ada Juga Mudik Gratis Kereta Api dan Kapal Laut Selain angkutan bus, Kemenhub juga menyiapkan program mudik gratis menggunakan kereta api melalui program Motor Gratis (Motis) serta moda kapal laut.

Baca Juga:Kemenhub Pastikan Kesiapan Armada dan Personel Jelang Libur Nataru 2026

Kehadiran beberapa pilihan transportasi tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin bepergian selama periode Natal dan Tahun Baru.

Kemenhub juga menyiapkan stimulus berupa potongan tarif transportasi umum dan tarif tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama Nataru 2026/2027.

Meski demikian, rincian kuota, rute, jadwal pendaftaran, dan ketentuan untuk program kereta api maupun kapal laut masih perlu menunggu pengumuman resmi.

Bagi masyarakat yang berencana bepergian pada akhir Desember, memantau informasi sejak awal menjadi langkah penting.