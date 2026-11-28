JawaPos.com - Keputusan memberikan kesempatan kepada anak berhadapan dengan hukum (ABH) pelaku pembunuhan siswi SMAN 7 Malang untuk mengikuti ujian menuai protes. Sejarawan Anhar Gonggong menilai, kesempatan tersebut tidak seharusnya diberikan karena tindakan pelaku telah merenggut masa depan korban yang juga masih seusia dengannya.

"Kalau saya kepala sekolahnya, langsung saya keluarkan dari sekolah dan tidak boleh ikut ujian. Alasannya apa kalau tidak ujian? Nanti ada lagi, 'Oh, dia kan masih muda, dia sedang...' Salah!" tegas Anhar di Instagram, Sabtu (28/11).

Ia mengatakan, persoalan usia pelaku tidak seharusnya mengesampingkan dampak perbuatannya. Terlebih, korban meninggal dunia dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan cita-citanya, termasuk kesempatan berangkat ke Korea.

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"Berapa kali tindakan pembunuhan itu dengan dampak daripada? Coba bayangkan, dia diberi keenakan ikut ujian, pada saat yang bersamaan yang dibunuh kehilangan kesempatan ke Korea. Kok dia diberi kesempatan ujian? Enggak ada urusannya lagi," bebernya.

Anhar juga meminta aparat kepolisian segera menangkap dan menahan para pelaku. Ia menilai, proses hukum harus berjalan tegas dengan mempertimbangkan dampak tindakan yang dilakukan, bukan semata-mata melihat usia pelaku.

"Bukan persoalan umur di situ harus dilihat, tapi persoalan dampak daripada tindakannya menyebabkan orang yang seumur dengan dia kehilangan masa depan dengan kematiannya," ucapnya.

Selain itu, Anhar mengaku tidak percaya begitu saja terhadap keterangan salah seorang pelaku yang menyebut peristiwa tersebut tidak disengaja.

Ia mempertanyakan pengakuan tersebut karena berdasarkan kronologi yang disampaikan, korban didatangi, dibawa ke suatu tempat, kemudian mengalami penganiayaan.

"Jadi saya enggak percaya kepada keterangan yang diberikan oleh salah seorang pelaku, pura-pura kelihatan sedih, 'Tidak sengaja.' Bagaimana tidak sengaja lah wong datang, ngambil, lalu dibawa ke satu tempat, lalu dikerjain," katanya.

Ia meminta polisi mencermati keterangan para pelaku dan tidak mengabaikan kemungkinan adanya kebohongan dalam proses pemeriksaan.