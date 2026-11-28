JawaPos.com - Sebanyak 12 korban kebakaran pabrik permen di PT Fonusa Agung Mulia (FAM), Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, sudah teridentifikasi.

Pada Sabtu (28/11), Polda Banten mengungkap identitas belasan korban meninggal dunia tersebut. Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho menyampaikan bahwa data terakhir mencatat ada 31 laporan orang hilang di Posko Ante Mortem di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten.

”Dari hasil verifikasi, pengecekan, serta konfirmasi kepada pihak keluarga, satu orang atas nama Rendi Febriansyah telah ditemukan dalam keadaan selamat di rumah. Dengan demikian, jumlah orang yang masih dilaporkan hilang menjadi 30,” kata dia.

Berkat kerja keras Tim DVI Gabungan, sampai Jumat malam (27/11), sebanyak 12 jenazah korban sudah teridentifikasi.

Sebelumnya, pada Selasa (24/11), jenazah seorang korban juga sudah teridentifikasi. Yakni atas nama Muhamad Ma’rupin, jenis kelamin laki-laki, usia 31 tahun, asal Kecamatan Cikande. Sementara 12 jenazah lainnya terdiri atas:

1. Kantong jenazah nomor PM 04 RSB/01 identik dengan data AM 016/Cikande atas nama Kartinah, jenis kelamin perempuan, umur 45 tahun, asal Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten. Serang, Banten. Teridentifikasi berdasarkan data primer DNA dan data sekunder medis (jenis kelamin).

2. Kantong jenazah nomor PM 20 RSB/20 dan PM 22 RSB/22 identik dengan data AM 011/Cikande atas nama Mursiti, jenis kelamin perempuan, umur 44 tahun, asal Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Teridentifikasi berdasarkan data primer DNA dan data sekunder medis (jenis kelamin). Hasil pemeriksaan sampel DNA post mortem dari dua kantong jenazah dengan nomor post mortem yang berbeda, yaitu kantong jenazah nomor PM 20 RSB/20 dan PM 22 RSB/22, merupakan satu individu.

3. Kantong jenazah nomor PM 02 RSB/04 identik dengan data AM 012/Cikande (04/RSB) atas nama M. Rafli, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, asal Binuang, Kabupaten Serang, Banten. Teridentifikasi berdasarkan data primer DNA dan data sekunder medis (jenis kelamin dan usia) serta properti (celana jeans hitam).

4. Kantong jenazah nomor PM 05 RSB/05 identik dengan data AM 013/Cikande atas nama Siti Sulasti, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, asal Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Teridentifikasi berdasarkan data primer DNA.

5. Kantong jenazah nomor PM 10 RSB/10 identik dengan data AM 019/Cikande atas nama M. Tafrihan, jenis kelamin laki-laki, umur 22 tahun, asal Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Teridentifikasi berdasarkan data primer DNA dan data sekunder properti (celana bahan jeans).

6. Kantong jenazah nomor PM 12 RSB/12 identik dengan data AM 005/Cikande (02/RSB) atas nama Rusman Fauzan, jenis kelamin laki-laki, umur 40 tahun, asal Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Teridentifikasi berdasarkan data primer DNA dan data sekunder medis (jenis kelamin).

7. Kantong jenazah nomor PM 15 RSB/15 identik dengan data AM 017/Cikande atas nama Sunayah, jenis kelamin perempuan, umur 28 tahun, asal Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Teridentifikasi berdasarkan data primer DNA.

8. Kantong jenazah nomor PM 17 RSB/17 identik dengan data AM 010/Cikande atas nama Ina Hermawati, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, asal Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Teridentifikasi berdasarkan data primer DNA.

9. Kantong jenazah nomor PM 26 RSB/26 identik dengan data AM 027/Cikande atas nama Nurhasanah, jenis kelamin perempuan, umur 28 tahun, asal Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Teridentifikasi berdasarkan data primer DNA dan data sekunder medis (jenis kelamin, usia dari gigi).

10. Kantong jenazah nomor PM 11 RSB/11 identik dengan data AM 031/Cikande atas nama Putri Firda Ningsih, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun, asal Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Teridentifikasi berdasarkan data primer DNA.

11. Kantong jenazah nomor PM 14 RSB/14 identik dengan data AM 022/Cikande atas nama Tasrinah, jenis kelamin perempuan, umur 34 tahun, asal Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Teridentifikasi berdasarkan data primer DNA.

12. Kantong jenazah nomor PM 21 RSB/21 identik dengan data AM 029/Cikande atas nama Eni Sumarni, jenis kelamin perempuan, umur 46 tahun, asal Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Teridentifikasi berdasarkan data primer DNA dan data sekunder medis (jenis kelamin).

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Dalam kesempatan yang sama Kabiddokkes Polda Banten Kombes Pol I Gusti Gede Dharma Arimbawa menjelaskan proses identifikasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan data primer berupa DNA serta data sekunder yang meliputi data medis dan properti.