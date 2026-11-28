JawaPos.com - Untuk memastikan proses hukum dalam kasus dugaan perundungan di SMAN 7 Malang, Jawa Timur (Jatim), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menelepon langsung kapolres dan kapolda setempat pada Sabtu (28/11).

”Tadi pagi saya juga sudah menelpon kapolres Malang dan kapolda Jatim, fakta bahwa tersangka masih dibawah umur tidak boleh menghilangkan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan,” kata Habiburokhman dikutip dari unggahan pada akun media sosial (medsos) resminya.

Menurut Habiburokhman, proses hukum harus tetap berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dia menjamin, Silva Nur Intania Putri yang menjadi korban mendapatkan keadilan.

”Kami akan pastikan almarhumah dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, (kami) berkomitmen mengawal kasus ini hingga keluarga korban mendapatkan keadilan,” terang dia.

Habiburokhman menyatakan, pihaknya mengutuk keras segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Termasuk kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.

”Kami turut berduka cita atas wafatnya Silva Nur Intania Putri, siswi kelas XII SMAN 7 Kota Malang. Semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia sudah bertolak ke Malang. Doli turun langsung untuk memastikan kasus tersebut ditangani sampai tuntas.

Melalui akun media sosial resminya, Doli menyampaikan bahwa dirinya sengaja datang langsung ke Malang untuk menemui semua pihak terkait. Mulai wali kota, kapolres, sampai orang tua korban. Dia tidak ingin ada yang ditutup-tutupi dalam penanganan kasus tersebut.

”Tidak boleh ada imunitas, dan tidak boleh ada kompromi terhadap siapa pun yang terlibat,” tulis Doli dalam unggahannya.

Menurut Doli, nyawa Silva sebagai korban terlalu berharga untuk dikalahkan oleh pembiaran dan ketidakadilan. Namun demikian, Doli juga mengingatkan agar semua pihak menahan diri. Terutama masyarakat di Malang yang merasa marah atas peristiwa tersebut.

Doli mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa tadi malam (27/11), masyarakat di Malang berbondong-bondong mendatangi beberapa titik untuk protes. Dia memahami kemarahan masyarakat, namun dia meminta agar proses hukum diserahkan kepada pihak kepolisian.