JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum mempertimbangkan pidana penjara maksimal 7 tahun dan 6 bulan terhadap empat remaja yang diduga terlibat dalam kasus kematian SN (17), siswi SMA di Kota Malang, Jawa Timur.

"Kalau mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, batas maksimal pidana penjara bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak bisa mencapai tujuh tahun enam bulan," kata Abdullah dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia meminta penegak hukum mempertimbangkan pidana maksimal berdasarkan tingkat keterlibatan dan pembuktian perbuatan masing-masing anak berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut.

Menurut ia, para pelaku harus diproses dengan mempertimbangkan ancaman pidana maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan karena kekerasan yang diduga dilakukan telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

"Jangan sampai karena pelakunya masih anak-anak, beratnya akibat perbuatan ini justru diabaikan," ucapnya.

Selain meminta proses hukum berjalan, Abdullah mengaku menerima informasi bahwa beberapa pelaku diduga pernah melakukan perundungan terhadap anak lain di sekolah.

Namun, kasus-kasus sebelumnya disebut berakhir melalui perdamaian. Ia mendorong anak-anak yang pernah menjadi korban perundungan oleh para pelaku tersebut berani melaporkan kejadian yang dialami kepada pihak sekolah atau kepolisian.

"Kalau memang ada korban-korban sebelumnya, jangan takut untuk bersuara. Silakan laporkan kepada pihak sekolah atau kepolisian agar bisa ditindaklanjuti," ujar legislator bidang penegakan hukum itu.

Abdullah juga meminta pihak sekolah mengevaluasi penerapan budaya sekolah aman dan nyaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 apabila terbukti terjadi perundungan berulang di lingkungan sekolah.

Menurut ia, evaluasi perlu mencakup mekanisme pengawasan, pengaduan, dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik.

Ia juga mengingatkan pihak sekolah agar tidak menjadikan penyelesaian secara kekeluargaan sebagai alasan untuk mengabaikan dugaan tindak pidana serius.

Pihak sekolah yang diduga sengaja membiarkan kekerasan berlangsung diminta turut diperiksa.

Abdullah meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan pendampingan kepada orang tua serta keluarga korban, termasuk melalui pemulihan psikologis, dukungan sosial, dan pemenuhan hak-hak keluarga.

Di sisi lain, ia mendorong pemerintah bersama DPR mengkaji usulan pembentukan undang-undang antiperundungan untuk mengintegrasikan berbagai ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan perundungan yang saat ini tersebar di berbagai sektor.

Menurut ia, regulasi khusus tersebut diperlukan untuk memperjelas pertanggungjawaban pelaku maupun pihak yang terbukti melakukan pembiaran, sekaligus menjamin perlindungan dan pemulihan korban.

Abdullah juga mengusulkan pembentukan badan atau lembaga khusus antiperundungan di setiap sekolah yang tidak hanya bertugas menerima laporan, tetapi juga mencegah, menangani pengaduan, melindungi korban, hingga memitigasi kasus. "Jangan tunggu ada korban berikutnya baru kita bergerak," katanya.

Kepolisian Resor Kota Malang pada Jumat (27/11), menetapkan empat ABH, yakni CAN (16), SP (16), IDH (17), dan WRLI (16), sebagai pelaku penganiayaan terhadap SN. Keempat ABH itu merupakan remaja perempuan yang masih berstatus pelajar.