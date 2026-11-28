JawaPos.com - Pemerintah memastikan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada keluarga korban perundungan dan penganiayaan di Kota Malang, Jawa Timur.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman merespons meninggalnya seorang siswi SMA berusia 17 tahun di Kota Malang, yang diduga menjadi korban pengeroyokan sejumlah remaja.

Dudung dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah serta lembaga layanan terkait memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan pemulihan bagi anggota keluarga yang menyaksikan peristiwa tersebut.

"Kepada keluarga korban, negara berutang pendampingan," ujar Dudung.

Ia menekankan bahwa pendampingan harus diberikan sejak proses hukum berjalan, bukan setelahnya.

"Keluarga tidak boleh dibiarkan menghadapi penyidikan, ruang sidang, dan pemberitaan sendirian," ucapnya.

Dudung mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang telah menetapkan empat remaja berusia 16 tahun sebagai tersangka pada 27 November 2026, memeriksa delapan saksi serta menyiapkan gelar perkara sambil menunggu hasil otopsi.

Ia meminta penyidikan dilakukan hingga tuntas, mencakup motif, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan adanya pihak yang membiarkan peristiwa tersebut terjadi.

"Bila terdapat kelalaian di lingkungan sekolah atau di lokasi kejadian, hal itu perlu diperiksa juga, bukan untuk mencari pihak yang bisa disalahkan, tetapi agar tidak ada bagian dari peristiwa ini yang dibiarkan kabur," kata Dudung.

Menko Polkam juga mengingatkan bahwa perundungan yang berujung kematian bukanlah peristiwa pertama yang terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia.

Menurut ia, berulangnya kejadian serupa menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem pencegahan dan perlindungan anak sehingga penanganan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menyentuh akar permasalahan.

"Karena itu, saya tidak ingin peristiwa ini berhenti pada penetapan tersangka. Bila berhenti di sana, kita akan kembali berkumpul pada kejadian berikutnya, dengan kalimat yang sama," katanya.

Dalam aspek pencegahan, Dudung mengingatkan tanggung jawab sekolah tidak selesai dengan memberikan keterangan kepada penyidik.

Ia menekankan setiap satuan pendidikan wajib memastikan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan benar-benar berfungsi, melalui tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang aktif, penyediaan kanal pelaporan yang aman bagi siswa serta pembentukan budaya sekolah yang tidak menganggap perundungan sebagai kenakalan biasa.

"Regulasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan sudah tersedia. Yang sering kurang adalah pelaksanaannya, dan justru di situlah nyawa anak dipertaruhkan," tuturnya.

Dudung juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret melalui pendataan dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang memiliki banyak laporan perundungan, memastikan setiap laporan ditindaklanjuti serta mengevaluasi efektivitas pelatihan bagi tenaga pendidik.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan data dengan tetap melindungi identitas anak agar publik dapat menilai efektivitas kebijakan pemerintah dan memastikan anggaran pencegahan kekerasan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Dudung mengingatkan keempat tersangka masih berstatus anak sehingga proses hukum harus tetap memperhatikan hak dan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.