JawaPos.com - Peristiwa tragis yang dialami oleh Silva Nur Intania Putri di Malang, Jawa Timur (Jatim), mendorong Pemerintah Pusat bergerak. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memastikan evaluasi seluruh satuan pendidikan berjalan.

Menurut Dudung, evaluasi penting untuk dilakukan agar peristiwa serupa tidak terus terulang. Mengingat perundungan di lingkungan sekolah bukan pertama kali terjadi. Sehingga butuh langkah pencegahan ekstra agar kasus-kasus serupa tidak berulang.

Karena itu, Dudung menyebut, tanggung jawab sekolah tidak selesai dengan memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian. Setiap satuan pendidikan wajib memastikan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan benar-benar berfungsi.

Tanggung jawab itu mencakup keberadaan tim pencegahan dan penanganan kekerasan yang aktif, penyediaan kanal pelaporan yang aman bagi siswa, serta pembentukan budaya sekolah yang tidak menganggap perundungan sebagai kenakalan biasa.

”Regulasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan sudah tersedia. Yang sering kurang adalah pelaksanaannya, dan justru di situlah nyawa anak dipertaruhkan,” kata Dudung pada Sabtu (28/11).

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Selain menuntut tanggung jawab sekolah, Dudung meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret melalui pendataan dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang memiliki banyak laporan perundungan. Kemudian memastikan setiap laporan ditindaklanjuti.

“Kepada pemerintah daerah, saya meminta data dan evaluasi, bukan sekadar imbauan,” tegasnya.

Dudung menekankan pentingnya keterbukaan data dengan tetap melindungi identitas anak. Tujuannya agar publik bisa menilai efektivitas kebijakan pemerintah dan memastikan anggaran pencegahan kekerasan tidak berhenti pada kegiatan seremonial.

Tidak hanya itu, Dudung mengimbau media dan warganet agar tidak menyebarluaskan identitas anak, baik korban maupun mereka yang diduga terlibat. Dia mengingatkan bahwa keempat tersangka masih berstatus anak sehingga proses hukum harus tetap memperhatikan hak dan perlindungan anak.

”Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sistem peradilan pidana anak, dan itu bukan berarti bebas. Tetapi, memperlakukan mereka sebagai tontonan tidak akan membuat sekolah kita lebih aman bagi anak mana pun,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Dudung meminta Polri mengusut perkara tersebut secara profesional dan transparan. Dia juga meminta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berjalan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lebih dari itu, Dudung menegaskan bahwa meninggalnya seorang anak dalam peristiwa dugaan perundungan merupakan kegagalan bersama yang harus menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, dan seluruh elemen masyarakat.

”Negara tidak dapat menghapus duka keluarganya, tetapi dapat memastikan tidak ada anak lain yang harus mati agar sekolah kita belajar,” tandasnya.

Ia menekankan bahwa pendampingan harus diberikan sejak proses hukum berjalan, bukan setelahnya.