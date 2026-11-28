JawaPos.com - Provinsi Jawa Timur (Jatim) mempertahankan posisi sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia. Hingga 2026, jumlah desa mandiri di Jatim mencapai 5.188 desa atau bertambah 472 desa dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.716 desa.

Jumlah desa mandiri di Jatim setara dengan 22,16 persen dari total 23.409 desa mandiri di Indonesia. Posisi Jawa Timur diikuti Jawa Barat dengan 3.064 desa dan Jawa Tengah sebanyak 2.768 desa.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta masyarakat yang bergotong royong mengembangkan potensi masing-masing desa.

"Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru, dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri," ujar Gubernur Khofifah, Jumat (13/11).

Penetapan status desa tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026. Dari total 7.721 desa di Jawa Timur, sebanyak 5.188 desa berstatus mandiri, 2.110 desa berstatus maju, dan 423 desa berstatus berkembang.

Jumlah desa berkembang tersebut turun dibandingkan 2025 yang mencapai 588 desa. Sementara itu, sepanjang 2021–2026, Jawa Timur mencatat nol desa tertinggal dan nol desa sangat tertinggal.

“Untuk memperkuat kemandirian desa, Pemprov Jatim menjalankan Program Desa Berdaya yang diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal menjadi sumber penghasilan masyarakat. Program tersebut mendukung pengembangan desa tematik, wisata desa, ketahanan pangan, hingga usaha ekonomi kreatif.’’ ungkap Khofifah

Grafis pencapaian Provinsi Jatim menduduki peringan pertama nasional Desa Mandiri. (Istimewa).

Capaian tersebut merupakan hasil peningkatan status desa secara bertahap dalam enam tahun terakhir. Pada 2021, jumlah desa mandiri di Jatim tercatat sebanyak 697 desa. Angka itu meningkat menjadi 1.490 desa pada 2022, kemudian 2.800 desa pada 2023, dan 4.019 desa pada 2024.

Pada 2025, jumlahnya kembali meningkat menjadi 4.716 desa hingga akhirnya menembus 5.188 desa pada 2026. Dengan demikian, dalam kurun enam tahun, jumlah desa mandiri di Jatim bertambah lebih dari tujuh kali lipat. Meski demikian, Khofifah meminta agar perhatian pembangunan tetap diberikan kepada 423 desa yang masih berstatus berkembang.

"Untuk 423 desa yang masih berstatus berkembang, mari kita mulai dengan mendengarkan warganya. Di satu desa, yang paling dibutuhkan mungkin layanan dasar yang lebih mudah dijangkau. Di desa lain, warga perlu pendampingan untuk mengelola usaha bersama. Dari situ kita menentukan apa yang perlu dikerjakan lebih dulu," tuturnya.

Untuk memperkuat kemandirian desa, Pemprov Jatim menjalankan Program Desa Berdaya yang diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal menjadi sumber penghasilan masyarakat. Program tersebut mendukung pengembangan desa tematik, wisata desa, ketahanan pangan, hingga usaha ekonomi kreatif.

Selama 2021–2026, Program Desa Berdaya telah menjangkau 588 desa di 29 kabupaten dan satu kota dengan anggaran Rp 58,8 miliar. Khusus pada 2026, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 5 miliar untuk 50 desa.

Selain pengembangan potensi desa, pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan). Program itu memberikan stimulan modal usaha dan pendampingan kepada perempuan di perdesaan untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

Sepanjang 2020–2026, Jatim Puspa telah menjangkau 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa dengan dukungan anggaran kumulatif Rp 105,05 miliar. Pemprov Jatim juga mengalokasikan Rp 85,05 miliar untuk pemberdayaan 1.001 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada periode yang sama.

Dukungan tersebut mencakup pengembangan unit usaha pertanian dan pangan, perdagangan dan jasa, pengelolaan sampah, serta pariwisata. Melalui pengembangan unit usaha tersebut, BUM Desa diharapkan mampu membuka lapangan kerja, memperluas pasar produk masyarakat, sekaligus menambah pendapatan asli desa.

Khofifah mengatakan, penguatan ekonomi desa perlu dilakukan dengan mendorong pengolahan hasil bumi agar memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan. "Kalau hasil panen bisa diolah dan dikemas di desa, warga ikut memperoleh penghasilan dari proses itu. Saya mengajak perguruan tinggi membantu warga menjaga mutu produk dan dunia usaha bermitra dengan BUM Desa untuk memasarkannya. Kita ingin nilai tambah hasil bumi dinikmati oleh keluarga yang menanam dan mengolahnya," pungkasnya. (xav)

Lahirkan 588 Ikon Tematik Desa Baru

Sejak 2021 hingga November 2026, Program Desa Berdaya telah menghadirkan 588 ikon tematik desa baru di 29 kabupaten dan satu kota di Jawa Timur. Capaian itu sejalan dengan penyaluran anggaran bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp 58,8 miliar yang digelontorkan Pemprov Jatim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk 588 desa selama periode tersebut.

Penyaluran bantuan itu berjalan setiap tahun secara bertahap. Pada 2021, dananya mencapai Rp 15,1 miliar untuk 151 desa, lalu Rp 13,2 miliar untuk 132 desa pada 2022, Rp 7,9 miliar untuk 79 desa pada 2023, dan Rp 7 miliar untuk 70 desa pada 2024. Memasuki 2025, nilainya kembali naik menjadi Rp 10,6 miliar bagi 106 desa, sebelum akhirnya menyentuh Rp 4,8 miliar untuk 48 desa pada 2026.

Lewat program itu, Pemprov Jatim ingin memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan desa tematik berbasis BUM Desa yang kreatif, inovatif, dan produktif. Arahnya mendorong lahirnya produk barang maupun jasa berbasis potensi lokal, memperkuat branding ekonomi desa, mengoptimalkan dana desa dan pendapatan asli desa, sekaligus melahirkan praktik baik (best practices) yang dapat menginspirasi desa lain.

Perkembangan di tingkat desa tersebut berjalan beriringan dengan capaian status kemandirian desa di Jawa Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 728 Tahun 2026, jumlah desa mandiri di Jawa Timur menjadi yang tertinggi secara nasional dengan 5.188 desa.