JawaPos.com - Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta tadi malam (27/11), Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bank-bank pemerintah atau bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bersih-bersih ke dalam. Dia mencontohkan langkah yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Korps Bhayangkara.

”Berkali-kali saya berterima kasih dalam beberapa minggu ini kepada kapolri yang berani, berani membersihkan korpsnya sendiri. Masih banyak lembaga-lembaga lain yang harus membersihkan diri, termasuk bank-bank pemerintah,” ucap Prabowo dikutip pada Sabtu (28/11).

Meski tidak menunjuk hidung secara langsung, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa bank-bank pelat merah itu mengelola uang milik rakyat. Sehingga uang tersebut harus dikelola dengan baik. Dia tidak ingin ada penyelewengan yang pada akhirnya membuat rakyat dirugikan.

”Saya ingatkan bank-bank pemerintah, uang yang saudara kelola adalah uang rakyat. Dengan kondisi teknologi digitalisasi, kita bisa lihat dengan cepat kebijakan-kebijakan yang penuh dengan tanda tanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa seluruh pejabat, tokoh, dan siapa pun yang masih berpikir atau mencari cara untuk membohongi negara akan ditindak secara tegas. Ambisi dan keserakahan itu, lanjut dia, akan dihentikan oleh pemerintah.

”Karena masih ada, masih ada pejabat-pejabat, masih ada tokoh-tokoh yang masih berpikir bagaimana negara bisa dibohongi. Ada yang menantang negara lagi. Menurut saya karena keserakahan, karena ambisi nggak jelas, rela merusak ekonomi negara,” ucap dia.

Prabowo memastikan, dia tidak akan ragu-ragu dan tidak akan memberi toleransi. Menurut dia, saat ini Polri bersama Kejaksaan tengah memeriksa ratusan korporasi di Indonesia. Bukan untuk mengancam, melainkan untuk membersihkan korporasi yang nakal.

”Saudara-saudara, saya tidak anti korporasi. Tidak bisa pembangunan ekonomi hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Kita butuh sektor swasta, tapi sektor swasta yang baik dan benar. Sektor swasta, korporasi-korporasi besar yang taat hukum, korporasi-korporasi besar yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Sebaliknya, korporasi yang sudah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Tanaman Industri (HTI), hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun masih berusaha mengakali negara, akan ditindak secara tegas tanpa ampun dan tanpa pandang bulu.