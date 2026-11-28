JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman meminta Polri mengusut tuntas kasus perundungan terhadap siswi SMAN 7 Malang bernama Silva Nur Intania Putri.

Menurut Dudung, kehilangan anak adalah hal berat. Apalagi korban meninggal dunia akibat dirundung oleh teman-temannya. Karena itu, negara harus hadir memastikan korban mendapatkan keadilan.

”Kehilangan seorang anak tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, dan negara tidak bisa menawarkan apa pun yang setara dengan nyawa. Yang bisa dilakukan negara adalah memastikan kematian itu tidak berlalu tanpa jawaban,” kata Dudung pada Sabtu (28/11).

Atas langkah cepat yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Malang, Dudung menyampaikan apresiasi. Termasuk penetapan 4 orang anak sebagai tersangka yang telah diumumkan pada Jumat (27/11).

Dudung mendukung semua langkah yang diperlukan. Termasuk mengungkap kemungkinan adanya pembiaran dalam peristiwa memilukan tersebut. Dia meminta kasus itu benar-benar ditangani sampai tuntas.

”Bila terdapat kelalaian di lingkungan sekolah atau di lokasi kejadian, hal itu perlu diperiksa juga, bukan untuk mencari pihak yang bisa disalahkan, tetapi agar tidak ada bagian dari peristiwa ini yang dibiarkan kabur,” tegas Dudung.

Lebih lanjut, Menko Polkam mengingatkan bahwa perundungan yang berujung pada kematian bukanlah peristiwa pertama yang terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia.

Berulangnya kejadian serupa menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem pencegahan dan perlindungan anak, sehingga penanganan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menyentuh akar permasalahan.

”Karena itu saya tidak ingin peristiwa ini berhenti pada penetapan tersangka. Bila berhenti di sana, kita akan kembali berkumpul pada kejadian berikutnya, dengan kalimat yang sama,” ucap dia.

Dudung memastikan, negara hadir untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada keluarga korban. Dia sudah meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pemerintah daerah, serta lembaga layanan terkait memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan pemulihan bagi anggota keluarga yang menyaksikan peristiwa tersebut.