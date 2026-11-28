JawaPos.com — Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan seluruh kamera pengawas atau CCTV di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat terintegrasi langsung dengan pusat pada awal 2027.

Integrasi ini untuk memastikan seluruh dapur menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan integrasi CCTV akan memungkinkan pemantauan aktivitas dapur MBG dilakukan secara lebih luas dan terpusat.

Dengan demikian, BGN dapat mengawasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) di setiap SPPG tanpa hanya mengandalkan inspeksi langsung ke lapangan.

"Kami sedang mengintegrasikan CCTV di setiap dapur agar bisa terkoneksi langsung ke pusat. Jadi, kami punya mata di semua dapur. SOP dijalankan atau tidak, orangnya datang atau tidak, penyimpanan bahan pangannya benar atau tidak, itu semua bisa kita lihat," ujar Sudaryono usai menghadiri Opening Ceremony Kongres XXI IPNU dan XX IPPNU di Kendal, Jawa Tengah, Jumat (27/11/).

Ia menegaskan, sistem pemantauan tersebut ditargetkan dapat diterapkan di seluruh dapur MBG pada awal tahun depan. Kehadiran CCTV yang terhubung dengan pusat diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus membantu BGN memastikan setiap tahapan operasional dapur berjalan sesuai ketentuan.

"Insyaallah, harusnya awal tahun depan semua dapur sudah terkoneksi CCTV-nya ke pusat," tegas pria yang akrab disapa Mas Dar itu.

Selain melalui pemantauan CCTV, BGN juga terus memperketat pengawasan secara langsung melalui inspeksi mendadak. Pengawasan tersebut turut melibatkan kepala daerah dan satuan tugas (Satgas) MBG di daerah guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.

"Pengawasan sekarang diperketat. Kita perketat tim yang turun melakukan inspeksi mendadak, termasuk melibatkan kepala daerah dan Satgas MBG di daerah," jelas Mas Dar.