JawaPos.com - Aktivitas manusia memang kerap menjadi sumber penyalaan api dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, karhutla perlu dilihat secara lebih komprehensif. Kondisi iklim, kekeringan, kerusakan lingkungan, dan tata kelola lahan turut menentukan luas dan besarnya kebakaran.

Perlu ada strategi yang terintegrasi dalam pencegahan karhutla. Mulai dari perbaikan tata air gambut, pengelolaan lingkungan, serta penegakan hukum yang didukung bukti ilmiah

Guru Besar Kehutanan dan Lingkungan IPB University Prof. Dr. Yanto Santoso mengatakan, penyebab karhutla tidak bisa disederhanakan hanya pada aktivitas manusia. Pandangan tersebut sekaligus menjadi catatan terhadap anggapan bahwa 99,9 persen karhutla disebabkan oleh manusia. Angka itu tidak bisa diterima sebagai fakta universal tanpa mengetahui sumber data, rentang waktu, wilayah, definisi penyebab, dan metodologi yang digunakan.

Banyak kajian di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar sumber penyalaan kebakaran lanskap berkaitan dengan aktivitas manusia misalnya pembukaan lahan, pembakaran sampah/limbah, puntung rokok, api perburuan, konflik, atau kelalaian.

"Namun, dominasi sumber penyalaan manusia tidak sama dengan menyatakan bahwa seluruh kejadian dapat diatribusikan kepada pelaku tertentu, apalagi bahwa faktor alam tidak berperan," kata Prof Yanto kepada media pada Sabtu (28/11).

Secara ilmiah perlu dipisahkan antara sumber penyalaan dan kondisi yang memungkinkan api membesar. Petir dapat menjadi sumber penyalaan alami, terutama di wilayah tertentu dan pada kondisi atmosfer yang mendukung. Akan tetapi, di banyak lanskap tropis yang padat aktivitas manusia, sumber penyalaan antropogenik sering lebih dominan. Sementara itu, kekeringan, suhu, kelembapan udara, angin, jenis dan jumlah bahan bakar, serta kondisi hidrologi gambut sangat menentukan apakah api kecil padam atau berkembang menjadi kebakaran besar.

"Jadi, jawaban yang lebih akurat, aktivitas manusia sering menjadi sumber penyalaan utama, tetapi skala dan dampak karhutla merupakan hasil interaksi faktor manusia, iklim, bahan bakar, tata air, dan kondisi ekosistem. Saya akan meminta pihak yang menyampaikan angka 99,9% menunjukkan basis data dan metodologinya sebelum angka itu dikutip sebagai fakta," ungkapnya.

Ancaman karhutla menjadi perhatian serius seiring potensi terjadinya El Niño kuat pada periode 2026–2027. Terkait hal ini, dia mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap pengulangan kebakaran besar seperti pada 1997–1998 sebagai sebuah kepastian.

Indonesia memang menghadapi risiko lebih tinggi apabila El Niño sangat kuat dan berlangsung lama, terlebih jika bersamaan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif, suhu tinggi, musim kemarau panjang, dan kondisi gambut yang kering. Namun, prakiraan iklim memiliki tingkat ketidakpastian, terutama untuk periode yang masih jauh. Karena itu, skenario terburuk perlu disiapkan tanpa menganggapnya sebagai kepastian. Pembaruan prakiraan dari lembaga iklim seperti BMKG dan WMO harus menjadi dasar dalam menentukan langkah antisipasi.

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Yanto menilai Indonesia saat ini memiliki sejumlah modal yang lebih baik dibandingkan periode 1997–1998. Di antaranya sistem pemantauan satelit, prakiraan musim, koordinasi penanggulangan, pengalaman operasi pemadaman, serta regulasi perlindungan gambut. Meski demikian, kerentanan masih tinggi di kawasan gambut yang terdrainase, lahan terdegradasi, wilayah dengan konflik tenurial, dan daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas penanggulangan.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Selama ini, pembakaran kerap dikaitkan dengan pertimbangan biaya yang lebih murah dibandingkan penggunaan alat mekanis. Pemerintah sebenarnya telah mendorong berbagai program pembukaan lahan tanpa bakar, bantuan peralatan, pengembangan Masyarakat Peduli Api, pengolahan biomassa, dan pembinaan kelompok tani. Namun, menurut Yanto, persoalan pentingnya adalah memastikan program tersebut benar-benar dapat diakses, tepat waktu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat di wilayah rawan kebakaran.

Alternatif yang diperlukan tidak hanya berupa larangan membakar, tetapi juga layanan alat bersama, dukungan koperasi atau BUMDes, kredit mikro, pelatihan, pengelolaan sisa tanaman, serta pendampingan teknis.

Kebijakan pelarangan pembakaran harus tetap ditegakkan. Namun, masyarakat juga perlu mendapatkan alternatif yang realistis. Penegakan hukum tanpa solusi praktis berisiko tidak menyelesaikan akar persoalan. "Sebaliknya, bantuan teknis tanpa pengawasan dan sanksi yang konsisten juga tidak cukup," paparnya.

Dalam aspek penegakan hukum, Yanto menekankan pentingnya investigasi ilmiah untuk menentukan penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab. Menurut dia, kebakaran yang terjadi di dalam kawasan perusahaan tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan atau pengurusnya melakukan tindak pidana. "Penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada pemeriksaan status penguasaan dan pengelolaan lahan, sumber penyalaan, aktivitas di lokasi, kewajiban pencegahan, respons terhadap kebakaran, serta bukti hubungan sebab akibat," jelasnya.

Dia mengingatkan, data hotspot satelit juga tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar untuk menetapkan pelaku kebakaran. Hotspot menunjukkan adanya anomali termal pada waktu dan resolusi tertentu. Data tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan lokasi tepat titik awal api, identitas pelaku, niat pembakaran, maupun status kepemilikan lahan.

Karena itu, investigasi harus menggabungkan pemeriksaan tempat kejadian, kronologi, pola rambatan api, kondisi cuaca, jenis bahan bakar, jejak aktivitas, keterangan saksi, rekaman, citra satelit atau drone, serta pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.

Yanto menilai, forensik kebakaran perlu diperkuat dengan tenaga ahli yang kompeten dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan dan pengamanan barang bukti juga harus dilakukan secara benar agar hasil investigasi memiliki kekuatan pembuktian.

Dia juga mengingatkan pentingnya membedakan tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Dalam perkara lingkungan, prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diterapkan terhadap kegiatan yang memenuhi ketentuan hukum.

Namun, prinsip tersebut tidak berarti setiap kebakaran di kawasan perusahaan secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan ketentuan pertanggungjawaban yang berlaku.

Di sisi lain, perusahaan juga tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan api berasal dari luar konsesi. Perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan, menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, melakukan deteksi dini, merespons kejadian, serta memenuhi kewajiban pemulihan lingkungan.