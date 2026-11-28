JawaPos.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyebut perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) telah mencapai 98 persen dari lebih 290 juta penduduk Indonesia.

Hal irunmenjadi modal penting pemerintah untuk memperkuat digitalisasi dan meningkatkan pelayanan publik.

“Saya ingatkan pentingnya kemampuan pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan data kependudukan untuk mendukung pembangunan,” kata Wiyagus pada kegiatan Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Batch 3 Regional Kalimantan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat malam.

Menurut dia, kualitas pemerintah daerah salah satunya tercermin dari kemampuan mendata dan memanfaatkan data kependudukan yang dilengkapi identitas biometrik berupa pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata sehingga identitas masyarakat dapat diverifikasi secara lebih akurat.

“Pemanfaatan data tersebut membantu pemerintah menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi penduduk, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, sekaligus memenuhi kebutuhan sektor swasta seperti perbankan dan transaksi elektronik,” ujarnya.

Wiyagus mengingatkan kepala daerah agar memahami komposisi penduduk berdasarkan kelompok generasi karena setiap kelompok memiliki karakteristik dan pola pendekatan berbeda sehingga penyelenggaraan pelayanan publik perlu menyesuaikan kebutuhan masyarakat lintas generasi.

Berdasarkan data, ia menyebutkan komposisi penduduk Indonesia meliputi generasi baby boomer sekitar sembilan persen, generasi X sebanyak 19 persen, generasi milenial 23 persen, generasi Z 25 persen, dan generasi Alpha 19 persen, sedangkan generasi Beta saat ini mulai didata.

Ia menegaskan administrasi kependudukan merupakan fondasi pemerintahan elektronik atau e-government dan kebijakan Satu Data Indonesia sehingga integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat untuk menghindari perbedaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Wiyagus juga mengingatkan bahwa digitalisasi pemerintahan merupakan keharusan sehingga pemerintah daerah perlu menghindari pengembangan terlalu banyak aplikasi yang tidak saling terhubung karena dapat menghambat integrasi layanan dan pemanfaatan data.

Ia menekankan pentingnya data kependudukan yang tersimpan secara digital juga terbukti ketika bencana melanda sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Padang, dan Flores, yang menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan dokumen administrasi kependudukan akibat rumah dan barang milik mereka terdampak.

Meski dokumen fisik hilang, kata dia, data identitas masyarakat tetap tersimpan di server Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga dapat digunakan kembali untuk membantu warga memperoleh dokumen administrasi kependudukan tanpa harus kehilangan identitas resmi mereka.

Pada kondisi itu, Menteri Dalam Negeri memerintahkan pengerahan sekitar 10 tim ke wilayah terdampak bencana untuk melakukan pendataan ulang, dengan memanfaatkan rekaman data kependudukan yang tersimpan dalam sistem Kemendagri.