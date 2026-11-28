JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja sama Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan memperkuat perekonomian nasional. Menurut dia, independensi bank sentral tetap penting, tetapi kebijakan BI juga harus senantiasa memperhatikan kepentingan bangsa.

"Karena ada pandangan-pandangan seolah-olah Bank Indonesia itu independen. Memang kita menghendaki Bank Indonesia itu independen, benar. Tapi bangsa Indonesia membutuhkan juga bank yang selalu menjaga kepentingan bangsa itu," kata Prabowo dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026 yang bertema 'Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan’ di Jakarta, Jumat (27/11).

Dia juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras jajaran BI dalam menjalankan tugasnya. Terlebih, Indonesia merupakan negara besar dengan tantangan pengelolaan ekonomi yang tidak ringan.

Prabowo turut mengapresiasi tema yang diangkat BI, yakni Menuju Indonesia yang Kuat. Menurut dia, penguatan ekonomi nasional membutuhkan kerja sama dan komitmen berbagai pihak.

Di tengah situasi global yang penuh gejolak dan ketidakpastian, Prabowo menyebut perekonomian Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026. "Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita memiliki fundamental yang kuat, namun kita tidak boleh cepat puas," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut. Dia menilai Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga perlu menetapkan target pertumbuhan lebih tinggi.

Prabowo juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tercermin dalam angka statistik. Pertumbuhan harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui aktivitas ekonomi di berbagai sektor.