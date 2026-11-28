JawaPos.com - Demi mencegah terjadinya kebocoran anggaran, Presiden Prabowo Subianto berniat membentuk satu lembaga baru. Tugasnya secara khusus mengatur pengadaan barang dan jasa.

Rencana itu disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada Jumat malam (27/11). Dia menyatakan bahwa inti dari kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini adalah mencegah kebocoran anggaran.

”Bahwa kebocoran-kebocoran harus kita hentikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” tegas Prabowo.

Berdasar laporan yang dia terima, sebanyak 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai untuk pengadaan atau belanja barang dan jasa. Namun, selama ini pengadaanya tidak melalui satu lembaga khusus.

”Barang yang sama masing-masing lembaga, masing-masing pemerintah daerah, masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten belanja sendiri-sendiri,” kata dia.

Bahkan, Prabowo menyebut, banyak rumah sakit di bawah naungan pemerintah membeli obat sendiri-sendiri. Akibatnya tidak jarang satu jenis obat bisa berbeda-bveda harga.

”Satu obat bisa ada 15 harga. Ini harus kita tertibkan. Ini harus kita rasionalisasikan dala. Pm waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.

Karena itu, Prabowo meminta Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera menyusun dan R membentuk lembaga khusus pengadaan barang dan jasa tersebut.

Prabowo pun mengingatkan, 30 persen APBN Indonesia setara dengan USD 21 miliar. Jika anggaran sebanyak itu bocor, maka negara dan rakyat Indonesia akan dirugikan.

”Mark up adalah korupsi, mark up mencuri dari rakyat. Kapolri, jaksa agung, ada jaksa agung di sini? Ketua KPK. Ya, mark up adalah korupsi, mencuri uang rakyat,” imbuhnya.

Kepala negara yakin, dengan menyelamatkan kebocoran anggaran dari belanja barang dan jasa yang tidak benar, negara bisa berbuat banyak untuk rakyat Indonesia. Sebab, 30 persen APBN sangat besar.

Baca Juga:Prabowo Minta Pengawasan Pasar Modal Diperkuat untuk Lindungi Investor Kecil