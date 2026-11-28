JawaPos.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merasa geram dengan praktik penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dia menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk korupsi karena merugikan rakyat dan mengakibatkan kebocoran anggaran negara.

Presiden mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Namun, pengadaan yang dilakukan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dinilai masih membuka ruang terjadinya perbedaan harga yang sangat besar.

“Kebocoran-kebocoran harus kita hentikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya dapat laporan bahwa 30 persen dari APBN kita adalah belanja barang dan jasa," kata Presiden Prabowo dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026 bertema ‘Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan’, di kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (27/11).

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar adalah belum adanya sistem pengadaan yang mampu memastikan keseragaman dan kewajaran harga barang yang dibeli menggunakan uang negara. Akibatnya, barang dengan jenis dan kegunaan yang sama dapat dibeli dengan harga berbeda oleh masing-masing instansi pemerintah.

"Barang yang sama, masing-masing lembaga, masing-masing pemerintah daerah, masing-masing provinsi, masing-masing kabupaten belanja sendiri-sendiri. Rumah sakit-rumah sakit daerah beli obat dan alat sendiri-sendiri. Sehingga, satu obat bisa ada 15 harga, ini harus kita tertibkan," ujarnya.

Presiden bahkan langsung menanyakan kesiapan pembentukan lembaga yang akan menangani persoalan pengadaan barang dan jasa tersebut kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Ini harus kita rasionalisasikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Menteri Sekretaris Negara, dalam waktu kapan ini kita bisa bentuk lembaga tersebut? Sudah siap? Baik," jelasnya saat melihat Prasetyo mengangguk dari kejauhan.

Presiden menilai pembenahan sistem belanja pemerintah memiliki arti penting karena menyangkut anggaran dalam jumlah sangat besar. Ia memperkirakan, dengan besarnya porsi pengadaan barang dan jasa dalam APBN, potensi dana yang dapat diselamatkan melalui efisiensi mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat.

"Kalau 30 persen bocor dari USD 70 miliar, itu USD 21 miliar dolar bocor, mark-up. Mark-up adalah korupsi," tegasnya.

Prabowo kembali menekankan bahwa praktik penggelembungan harga bukan sekadar persoalan administrasi atau ketidakefisienan belanja pemerintah, melainkan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara dan rakyat.

"Mark-up (itu) mencuri dari rakyat. Kapolri, Jaksa Agung, ada Jaksa Agung di sini, Ketua KPK. Mark-up adalah korupsi, mencuri uang rakyat," serunya. "Bayangkan tadi, ini tantangan, tapi ini peluang, uangnya ada. Kita bukan negara miskin, kita negara kaya. Uang ada di depan kita," lanjutnya.

Prabowo memperkirakan pemerintah dapat menghemat sekitar USD 20 miliar apabila pemborosan dan penggelembungan harga dalam belanja barang dan jasa dapat ditekan. Jumlah tersebut dinilainya sangat besar dan dapat memberikan tambahan ruang fiskal untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan nasional.