JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan mayoritas wilayah Indonesia pada Sabtu (28/11) mengalami hujan. Baik hujan dengan intensitas ringan hingga hujan disertai petir.

Dikutip Antara pada Sabtu (28/11), prakirawan BMKG Rana dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta mengimbau masyarakat di Pulau Sumatera untuk mewaspadai cuaca ekstrem.

"Pulau Sumatera umumnya diprakirakan hujan ringan. Namun, sobat BMKG tetap perlu mewaspadai potensi hujan petir di wilayah Jambi dan Palembang, serta hujan sedang di wilayah Padang, Pangkalpinang, dan di Bandar Lampung," katanya.

Bergeser ke wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, BMKG memprakirakan kondisi cuaca umumnya akan didominasi oleh hujan dengan intensitas ringan.

Meskipun demikian, masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan petir yang berpotensi terjadi Mataram dan Kupang. Sementara hujan dengan intensitas sedang terjadi di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Memasuki Pulau Kalimantan, cuaca diprakirakan didominasi hujan ringan, tetapi warga di Banjarmasin perlu mewaspadai potensi hujan disertai petir.

Untuk kawasan Pulau Sulawesi, hujan dengan intensitas ringan juga mendominasi sebagian besar wilayah, sementara potensi hujan sedang terpantau di Mamuju.

Menutup laporannya, Rana memaparkan kondisi cuaca untuk kawasan timur Indonesia sekaligus memberikan peringatan dini bagi masyarakat di sejumlah daerah.