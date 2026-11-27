JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan potongan harga tiket sebesar 30 persen untuk periode keberangkatan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Kebijakan ini hadir di tengah tingginya minat masyarakat menyambut masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), di mana tercatat 262 ribu tiket telah terjual dari total ketersediaan 943 ribu tempat duduk.

Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta Franoto Wibowo menuturkan, kota-kota di Pulau Jawa masih mendominasi pergerakan penumpang pada musim liburan akhir tahun ini.

Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, serta Jember di Jawa Timur tercatat sebagai destinasi paling diminati oleh para pelanggan.

"Beberapa kota di Jawa Tengah juga menjadi tujuan favorit para penumpang," ujar Franoto, Jumat (27/11).

Masa Angkutan Nataru dan Kesiapan Armada Secara keseluruhan, PT KAI menetapkan masa layanan angkutan libur panjang Nataru berlangsung mulai 17 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027.

Untuk mengakomodasi lonjakan mobilitas masyarakat pada periode tersebut, Daop 1 Jakarta telah menyiagakan sebanyak 272 kereta dan 54 lokomotif.

Franoto merinci, khusus keberangkatan dari Stasiun Gambir akan dioperasikan puluhan perjalanan setiap harinya.

"Sedangkan untuk jumlah perjalanannya sendiri, keberangkatan dari Stasiun Gambir itu ada 45 perjalanan kereta api reguler dan fakultatif, itu setiap hari jalan selama masa angkutan Nataru dan 3 kereta api tambahan," katanya.

Pengecekan Keselamatan di Depo Lokomotif Cipinang Guna memastikan aspek keselamatan dan kelayakan operasional sebelum masa puncak liburan tiba, PT KAI turut mengundang awak media meninjau langsung proses perawatan armada di Depo Lokomotif Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat (27/11).

Baca Juga:Budi Arie Hanya Kenal Jenderal Listyo Sigit di Kasus Dugaan Makar

Di lokasi tersebut, para teknisi tampak memeriksa detail bagian mesin, roda, sistem pengereman, hingga melakukan pencucian rangkaian gerbong.

Pemeriksaan menyeluruh ini merupakan bagian dari agenda ramp check yang digelar bersama regulator perkeretaapian nasional sejak awal pekan ini.