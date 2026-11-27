JawaPos.com - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kembali terpilih secara aklamasi sebagai Sekretaris Jenderal Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara) periode 2026–2030. Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang berlangsung di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Jumat (27/11) malam.

Usai terpilih, Hasto mengatakan, roda organisasi perlu terus dijalankan. Konsolidasi di daerah akan dilaksanakan untuk memperkuat peran komunitas.

Hasto juga mendorong regenerasi dan edukasi kebudayaan kepada generasi muda. Selain itu, dia akan memperjuangkan tanggal 25 November sebagai Hari Keris Nasional kepada pemerintah dan parlemen.

Pengurus pusat yang telah menghimpun 103 paguyuban akan menempuh langkah lobi formal lintas lembaga, termasuk mengusulkan posisi duta besar organisasi guna menjalankan fungsi diplomasi dan komunikasi.

"Upaya memperjuangkan 25 November sebagai Hari Keris akan dilakukan dengan lebih sungguh-sungguh dengan melakukan pendekatan tidak hanya kepada Menteri Kebudayaan, tapi juga audiensi kepada DPR RI melalui Komisi Pendidikan," ujar Hasto.

Menutup rangkaian agenda Munas Senapati Nusantara 2026, dibacakan Manifesto Kebudayaan yang memuat delapan poin sebagai berikut:

I. Keris adalah Jati Diri Bangsa

Keris bukan sekadar senjata atau benda koleksi. Ia adalah pengetahuan, teknologi metalurgi, seni rupa, filsafat, dan etika yang diwariskan lintas generasi. Kami berkewajiban menjaga martabatnya dari pengerdilan makna, mistifikasi yang menyesatkan, dan komodifikasi yang merendahkan.

II. 25 November adalah Hari Keris Nasional

Kami meneguhkan 25 November sebagai Hari Keris Nasional karena tanggal itu berakar pada peristiwa sejarah bangsa yang diakui dunia. Setiap tahun, 101 paguyuban akan memperingatinya secara serentak di daerah masing-masing.

III. Hari Keris Nasional Perlu Payung Hukum yang Kuat

Kami mendorong negara menetapkan 25 November sebagai Hari Keris Nasional melalui Keputusan Presiden, dengan kajian akademik yang terbuka dan pelibatan masyarakat pelestari, agar peringatannya memiliki kepastian, kesinambungan, dan dukungan program lintas kementerian dan daerah.

IV. Keris Masuk Ruang Belajar

Kami mendorong literasi keris di sekolah, kampus, museum, dan ruang digital, sehingga generasi muda mengenal keris sebagai ilmu dan karya, bukan sebagai mitos semata.

V. Empu dan Perajin adalah Maestro Bangsa

Kami meminta pelindungan, penghargaan, dan dukungan regenerasi bagi empu, pandai besi, perajin warangka, pendok, dan mranggi, sebagai penjaga pengetahuan yang tidak tergantikan.

VI. Pusaka Harus Terdata dan Terlindungi

Kami mendorong pendataan pusaka bersama komunitas, penguatan museum dan koleksi daerah, serta pencegahan perpindahan pusaka bernilai sejarah ke luar negeri tanpa pencatatan.

VII. Ekosistem yang Menghidupi

Kami mendorong tumbuhnya ekonomi budaya yang beretika, yaitu pameran, bursa, wisata budaya, dan industri kreatif, yang menyejahterakan para pelaku tanpa mengorbankan nilai luhur keris.

VIII. Bersatu dalam Rumah Bersama

Senapati Nusantara adalah rumah bersama para pelestari: terbuka, setara, dan tidak berpihak pada kepentingan politik praktis. Perbedaan tradisi antardaerah adalah kekayaan, bukan alasan untuk berpecah.