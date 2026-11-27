JawaPos.com - Empat tahun setelah disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ternyata tak sepenuhnya dijadikan rujukan penanganan kasus kekerasan seksual (KS). Dalam periode tersebut, UU TPKS hanya digunakan beberapa kali.

‎Merujuk pada data Indonesia Judicial Research Society (IJRS), UU TPKS ternyata hanya digunakan sebesar 1,4 persen pada periode 2018–2023.

Sementara itu, dari catatan FPL pada 2025 menunjukkan baru 18,2 persen putusan pengadilan yang diputus berdasar UU TPKS.

‎Angka tersebut memperlihatkan masih lebarnya jarak antara keberadaan aturan dan praktik penanganan perkara.

UU TPKS yang diharapkan menjadi instrumen perlindungan korban belum digunakan secara optimal dalam proses hukum.

‎Direktur Eksekutif Vanita Naraya Kunto Adi Wibowo menilai, persoalan utama saat ini bukan semata-mata ketiadaan aturan, melainkan bagaimana regulasi tersebut diterapkan.

“Ternyata kita secara normatif itu termasuk salah satu yang sudah maju dari Undang-Undang TPKS, tapi implementasinya itu yang perlu didorong,” ujarnya pada Jumat (27/11).

‎Di sisi lain, banyak kasus KS yang justru diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Padahal, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur larangan penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sesuai ketentuan undang-undang.

‎Direktur Program Vanita Naraya Dian Kartika Sari pun mengamini.

Menurut dia, kasus kekerasan seksual masih memiliki kecenderungan diselesaikan melalui mekanisme hukum adat tanpa dilanjutkan ke proses hukum negara.

‎Kasus kekerasan seksual kerap menjadi sorotan publik, terutama ketika pertama kali mencuat di media sosial. Namun, perhatian tersebut sering meredup sebelum korban mendapatkan keadilan.

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Proses hukum yang berjalan pun dinilai masih cenderung prosedural dan belum berpihak kepada korban.

‎Temuan awal penelitian Vanita Naraya di 12 provinsi pada Juli–Oktober 2026 juga menunjukkan sejumlah kendala soal implementasi UU TPKS ini.

Mulai dari pemahaman aparat terhadap UU TPKS yang belum merata, perbedaan standar penanganan perkara antar lembaga, hingga rotasi personel yang menghambat kesinambungan kapasitas aparat.

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‎"Praktik menyalahkan korban atau victim blaming masih ditemukan. Mekanisme restitusi dan pendampingan korban pun belum berjalan optimal," kata Dian Kartika Sari.

‎Selain itu, penerapan UU TPKS, KUHP, dan UU Perlindungan Anak dinilai belum harmonis.

Oleh karenanya, Vanita Naraya mendorong DPR dan DPRD memperkuat pengawasan terhadap aparat penegak hukum, menyelaraskan regulasi, serta memastikan anggaran untuk penanganan dan pemulihan korban tersedia.

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‎Dian juga mendorong pembentukan forum koordinasi antara aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil agar korban dapat mengakses keadilan dan layanan perlindungan lebih cepat.

‎Temuan awal penelitian tersebut pun telah dipaparkan dalam diskusi Women, Peace and Security (WPS).