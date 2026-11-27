JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecam keras bentuk perundungan dan kekerasan terhadap anak. Pernyataan tersebut disampaikan Dasco menyusul kabar meninggalnya Silva Nur Intania Putri, siswi SMAN 7 Kota Malang, Jawa Timur.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian sekaligus memunculkan keprihatinan terhadap dugaan kekerasan yang dialami korban.

"Saya mengecam segala bentuk perundungan dan kekerasan terhadap anak. Tidak ada pembenaran untuk tindakan yang menyakiti dan merendahkan mereka," kata Dasco dalam unggahan pada media sosial Instagram, Jumat (27/11).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu turut menyampaikan belasungkawa atas kepergian Silva. Dia berharap almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.

Menurut Dasco, dugaan kekerasan terhadap korban tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Ia menegaskan, peristiwa tersebut harus mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti melalui proses hukum.

"Dugaan kekerasan ini harus diusut tuntas. Setiap anak berhak merasa aman, didengar, dan dilindungi," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, kepergian siswi SMAN 7 Kota Malang, Silva Nur Intania Putri, yang meninggal dunia usai menjadi korban perundungan atau bullying dan pengeroyokan oleh tujuh orang remaja, menyisakan duka mendalam bagi banyak pihak, pada Jumat (27/11).

Di tengah proses hukum terhadap para terduga pelaku yang sebagian di antaranya telah diamankan kepolisian, sosok serta rekam jejak prestasi akademik almarhumah turut menyita perhatian publik.