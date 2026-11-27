JawaPos.com - Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 perlu memperhatikan format surat lamaran yang digunakan dalam proses pendaftaran.

Berbeda dari seleksi sebelumnya, pemerintah melakukan penyederhanaan dokumen administrasi dengan menggabungkan surat lamaran dan surat pernyataan menjadi satu dokumen.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah menjelaskan, kebijakan tersebut membuat pelamar cukup mengunggah satu dokumen untuk memenuhi persyaratan surat lamaran dan pernyataan.

"Yang dulu di 2024 dokumennya banyak, itu kita sederhanakan. Dulu ada surat lamaran dan pernyataan, sekarang disatukan cukup dengan surat lamaran; surat pernyataan jadi satu dengan surat lamaran sehingga dokumennya hanya satu yang diunggah," kata Zudan, dikutip Jumat (27/11).

Ketentuan Surat Lamaran CPNS 2026 Meski dokumen disederhanakan, pelamar tidak boleh sembarangan menggunakan format surat lamaran. Setiap instansi dapat menyediakan template resmi yang harus diikuti oleh calon peserta.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Template surat lamaran harus diunduh melalui pengumuman resmi instansi yang dilamar atau mengikuti ketentuan yang tersedia di portal SSCASN.

- Surat lamaran dan surat pernyataan disusun dalam satu dokumen sesuai format yang ditentukan instansi.

- Perhatikan ketentuan penulisan, apakah surat harus diketik atau ditulis tangan menggunakan tinta hitam.

- Penggunaan meterai dapat menggunakan meterai tempel maupun meterai elektronik sesuai petunjuk instansi.

- Tanda tangan harus dibubuhkan sesuai ketentuan dan tidak menutupi bagian penting meterai elektronik.

- Dokumen disimpan dalam format dan ukuran file yang ditentukan pada sistem SSCASN. Pastikan hasil pemindaian jelas dan tidak terpotong.

Contoh Struktur Surat Lamaran CPNS 2026 Berikut contoh struktur awal surat lamaran yang dapat dijadikan acuan. Format ini bukan template resmi seluruh instansi sehingga pelamar tetap harus menyesuaikannya dengan dokumen yang diterbitkan instansi tujuan.

[Tempat], [Tanggal Bulan Tahun]

Yth. [Nama Pimpinan Instansi/Ketua Panitia Seleksi]

di

[Tempat]

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: [Nama lengkap]

Tempat/Tanggal Lahir: [Tempat, tanggal lahir]

NIK: [Nomor Induk Kependudukan]

Pendidikan: [Jenjang dan program studi]

Tahun Lulus: [Tahun lulus]

Alamat: [Alamat lengkap]

Nomor HP: [Nomor telepon aktif]

Email: [Alamat email aktif]

Dengan ini mengajukan lamaran untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2026 pada:

Instansi: [Nama instansi]

Jenis Formasi: [Jenis kebutuhan/formasi]

Jabatan: [Nama jabatan]

Unit Kerja/Penempatan: [Lokasi penempatan]

Saya menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang disampaikan dalam pendaftaran ini adalah benar. Saya bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ditemukan data atau dokumen yang tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

[Meterai sesuai ketentuan]

[Tanda tangan]

[Nama lengkap]

Surat Lamaran dan Pernyataan Cukup Diunggah Satu Dokumen

Penyederhanaan administrasi CPNS 2026 menjadi salah satu perubahan yang disiapkan pemerintah untuk memudahkan pelamar.

Jika sebelumnya surat lamaran dan surat pernyataan harus diunggah secara terpisah, kini keduanya digabungkan dalam satu dokumen.

Selain itu, pemerintah memberikan fleksibilitas penggunaan meterai. Pelamar diperbolehkan menggunakan meterai kertas maupun meterai digital. Tanda tangan juga dapat menggunakan tanda tangan basah atau digital.

Karena itu, calon peserta sebaiknya tidak langsung menggunakan contoh surat dari internet sebelum memeriksa pengumuman instansi tujuan. Pastikan format, isi pernyataan, penggunaan meterai, dan ketentuan unggah dokumen sudah sesuai agar tidak terkendala dalam seleksi administrasi.

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