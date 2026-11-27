JawaPos.com - Pemerintah memperpendek masa pengabdian minimal bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelum bisa mengajukan pindah instansi jadi minimal lima tahun. Sebelumnya CPNS harus mengabdi selama 10 tahun sejak diangkat menjadi PNS untuk pindah instansi.

Kebijakan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, tepatnya Pasal 55 Ayat (2).

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, perubahan masa pengabdian tersebut telah mempertimbangkan berbagai masukan dan aspirasi. Meski demikian, pengajuan perpindahan tetap harus mengikuti ketentuan manajemen ASN yang berlaku.

“Pengajuan perpindahan tetap harus mengikuti ketentuan dan mekanisme manajemen ASN yang berlaku,” jelas Rini dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Perubahan tersebut berbeda dari ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024. Aturan lama mewajibkan pelamar mengabdi pada instansi tempat pertama kali diterima paling singkat 10 tahun sejak diangkat menjadi PNS.

Sementara itu, melalui PermenPANRB Nomor 18 Tahun 2026, pengajuan perpindahan instansi dapat dilakukan setelah lima tahun sejak seseorang diangkat menjadi CPNS.

Ketentuan ini juga berlaku bagi CPNS yang sudah diangkat sebelum peraturan terbaru diundangkan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 66 PermenPANRB Nomor 18 Tahun 2026.

Pindah Sebelum 5 Tahun Bisa Dianggap Mengundurkan Diri Meski masa pengabdian diperpendek, pemerintah tetap memberikan konsekuensi bagi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengajukan perpindahan sebelum memenuhi ketentuan masa pengabdian.

Dalam Pasal 55 Ayat (4), ditegaskan bahwa CPNS atau PPPK yang tetap mengajukan pindah instansi sebelum memenuhi masa pengabdian yang ditentukan akan dianggap mengundurkan diri.

Karena itu, calon pelamar diminta mempertimbangkan secara matang pilihan instansi dan lokasi penempatan sebelum mengikuti seleksi.

Bukan Mutasi Otomatis Setelah 5 Tahun Pemerintah menegaskan, masa pengabdian lima tahun bukan berarti ASN otomatis bisa berpindah instansi setelah melewati periode tersebut. Pengajuan mutasi tetap harus memenuhi persyaratan dan mekanisme perpindahan ASN, termasuk mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Rini mengingatkan, kesediaan menjalankan tugas di instansi yang dipilih merupakan bagian dari komitmen seorang ASN. Sebab, aparatur negara memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas organisasi sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kesediaan menjalankan tugas dan mengabdi pada instansi yang dipilih merupakan komitmen utama bagi seorang aparatur sipil negara. Terlebih, ASN memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” tegasnya.

Menurut Rini, keputusan menjadi ASN harus disertai tanggung jawab untuk berkontribusi bagi negara dan masyarakat.