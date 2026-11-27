JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengembangkan Smart Road Safety Policing. Kebijakan ini untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dalam menunjang pariwisata.

Pembahasan ini dilakukan oleh Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri, Brigjen Pol Chiko Ardwiatto bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pengembangan Smart Road Safety Policing dibutuhkan untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas. oleh karena itu, perlu ada integrasi data dan optimalisasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Cara ini bisa membantu mengidentifikasi kerawanan, menetapkan prioritas penanganan, mendukung keputusan operasional, serta mengukur keberhasilan keselamatan lalu lintas secara objektif.

“Keselamatan dan kelancaran lalu lintas bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan pariwisata dan investasi," kata Chiko.

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"Melalui Smart Road Safety Policing, kami ingin mendorong pengelolaan keselamatan jalan yang lebih modern, terintegrasi, dan terukur, sehingga NTB semakin siap menyambut wisatawan serta berbagai kegiatan berskala internasional,” imbuhnya.

Inisiatif ini juga diarahkan untuk mendukung kesiapan NTB, khususnya Mandalika sebagai destinasi pariwisata dan penyelenggaraan event internasional. Pengalaman menjadi tuan rumah MotoGP menjadi modal penting bagi NTB untuk terus meningkatkan kualitas keselamatan jalan, konektivitas, serta kenyamanan mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyatakan dukungan terhadap inisiatif Korlantas Polri yang sejalan dengan visi pembangunan NTB Makmur Mendunia. Pemprov akan memfasilitasi berbagai kebutuhan Polri.

“Kami mengapresiasi inisiatif Korlantas Polri dalam pengembangan Smart Road Safety Policing. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas merupakan bagian penting dalam mewujudkan NTB sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Kami berharap kolaborasi ini semakin memperkuat kesiapan NTB menjadi tuan rumah event internasional, meningkatkan kepercayaan wisatawan dan investor, serta membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujar Iqbal.

Rencana kerja sama ini akan melibatkan Korlantas Polri dalam pengembangan konsep dan teknologi keselamatan jalan, Polda NTB dalam pengelolaan operasional Kamseltibcarlantas, serta Pemprov NTB bersama OPD terkait dalam dukungan infrastruktur, integrasi data, dan kebijakan daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Inisiatif ini sekaligus mendukung pencapaian tujuan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ). Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan kerja sama lintas sektor untuk menghadirkan pengelolaan keselamatan jalan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya NTB Makmur Mendunia melalui pariwisata berkualitas, investasi yang tumbuh, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.