JawaPos.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak pemerintah memprioritaskan pemulihan lingkungan di kawasan bekas konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Riau. Pencabutan izin perusahaan tersebut dinilai tidak seharusnya berujung pada pengalihan penguasaan hutan kepada korporasi baru tanpa kejelasan mandat dan tanggung jawab pemulihan ekologis.

Sebagai informasi, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) RAPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Namun, alih-alih menjadikan pencabutan izin sebagai momentum untuk melakukan pemulihan lingkungan dan penataan kembali pengelolaan kawasan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, pemerintah justru mengalihkan penguasaan areal tersebut kepada PT Garuda Adidaya Nusantara (GAN), sebuah perusahaan yang belum jelas rekam jejak, kapasitas, dan mandat pengelolaannya.

PT Garuda Adidaya Nusantara merupakan perusahaan yang baru dibentuk pada 19 November 2026, bertepatan dengan tanggal terbitnya SK pencabutan izin PT RAPP.

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Berdasarkan dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU), perusahaan ini memiliki modal sebesar Rp100 juta dan berada di bawah PT Danantara Asset Management dan PT Danantara Mitra Sinergi. Pembentukan perusahaan yang bertepatan dengan pencabutan izin RAPP ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses pengalihan penguasaan kawasan, dasar hukum, tujuan, serta kepentingan yang hendak dijalankan pemerintah melalui perusahaan tersebut.

Menurut Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Umi Ma’rufah, peralihan penguasaan dari PT RAPP ke PT Garuda Adidaya Nusantara berpotensi hanya menjadi bentuk pengambilalihan aset oleh negara tanpa menyentuh persoalan mendasar yang selama ini ditimbulkan oleh operasi perusahaan.

"Tidak ada kejelasan mengenai bagaimana pemulihan lingkungan akan dilakukan, bagaimana hak-hak masyarakat yang terdampak akan dipulihkan, dan bagaimana nasib para buruh yang selama ini menggantungkan hidupnya pada perusahaan. Apa sebenarnya mandat PT GAN di sana? Apakah hanya mengambil alih aset dan melanjutkan pengelolaan bisnis sebelumnya? Kami justru khawatir perubahan ini hanya akan memperpanjang persoalan,” kata Umi dalam keterangannya, Jumat (27/11).

WALHI menilai pencabutan izin PT RAPP semestinya tidak berakhir pada perubahan status penguasaan aset maupun pergantian entitas perusahaan yang mengelola kawasan. Selama ini, ekspansi industri kehutanan skala besar di Riau telah menimbulkan berbagai persoalan ekologis dan sosial, mulai dari perubahan bentang alam, kerusakan ekosistem gambut, meningkatnya kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan, hingga konflik tenurial dengan masyarakat.

Oleh karena itu, pencabutan izin harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap dampak operasi perusahaan dan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan serta pelanggaran hak-hak masyarakat yang terjadi.

Menurut Umi, jika alasan utama pencabutan izin adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang, seharusnya pencabutan izin berakhir pada pemulihan ekosistem gambut yang selama ini rusak sebagai tanggung jawab perusahaan dan negara. Di mana, kata dia, pemulihan artinya tidak lagi memberikan izin kepada korporasi atas wilayah tersebut. Apalagi area gambut butuh waktu lama untuk memulihkan dirinya.

"Negara tidak boleh menggunakan pencabutan izin sebagai alat untuk sekadar mengganti aktor korporasi dari perusahaan swasta menjadi perusahaan yang berada di bawah kendali negara, sementara paradigma pengelolaan kawasan dan relasi kuasa atas sumber daya hutan tetap tidak berubah. Penguasaan negara atas kawasan hutan seharusnya dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sekadar memindahkan aset dan keuntungan ekonomi ke entitas bisnis lain,” tegas Umi.

Di sisi lain, WALHI Riau menyatakan pengalihan kepemilikan konsesi masih menyisakan pertanyaan mengenai posisi masyarakat yang selama ini hidup dan memiliki hubungan sosial, ekonomi, serta historis dengan kawasan tersebut.

“Pencabutan izin perusahaan tidak boleh justru menghilangkan peluang masyarakat untuk mendapatkan kembali akses dan hak kelolanya. Pemerintah harus membuka ruang bagi pengakuan wilayah kelola rakyat, penyelesaian konflik tenurial, serta pemulihan hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini terdampak aktivitas perusahaan. Masyarakat tidak boleh kembali ditempatkan sebagai pihak yang hanya menerima dampak dari keputusan pengelolaan kawasan tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan,” ujar Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Riau, Ahlul Fadli.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan perlindungan terhadap para buruh yang terdampak pencabutan izin. Ketidakjelasan status operasional dan pengalihan aset perusahaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hubungan kerja, pembayaran hak normatif, serta keberlanjutan penghidupan ribuan pekerja dan keluarganya. Jangan sampai agenda penertiban kawasan hutan justru mengorbankan buruh, sementara pertanggungjawaban korporasi dan pemilik manfaat perusahaan sebelumnya tidak pernah dituntaskan.

WALHI menegaskan bahwa seharusnya pencabutan izin PT RAPP menjadi pintu masuk untuk melakukan koreksi mendasar terhadap tata kelola hutan di Indonesia, khususnya terhadap dominasi industri kehutanan skala besar yang selama ini mengabaikan daya dukung ekologis dan hak-hak masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan kawasan pascapencabutan izin tidak sekadar melanjutkan konsesi dalam bentuk baru, melainkan benar-benar diarahkan untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan dan mengembalikan hak masyarakat.

Fadli menambahkan, Pencabutan izin PT RAPP tidak boleh menjadi sekadar pergantian penguasa atas 338 ribu hektare kawasan hutan. Tanpa transparansi, pemulihan ekologis, penyelesaian konflik tenurial, dan pengakuan hak masyarakat, pengalihan kepada PT Garuda Adidaya Nusantara hanya akan menjadi babak baru dari penguasaan hutan yang sama, dengan aktor yang berbeda.