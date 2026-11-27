JawaPos.com – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Yahya Cholil Staquf menyoroti masih maraknya persekusi terhadap kelompok minoritas di sejumlah negara. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan mengancam kehidupan masyarakat yang beragam.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, mencontohkan persekusi terhadap kelompok minoritas yang terjadi di India, Pakistan, hingga Sri Lanka. Menurut dia, fenomena tersebut menunjukkan bahwa agama masih kerap dimanfaatkan sebagai pemicu pertentangan, bukan menjadi kekuatan untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan.

"Penting untuk menggalang gerakan global yang mendorong agama agar dapat berperan secara nyata sebagai sumber solusi bagi masyarakat," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/11).

Karena itu, Gus Yahya memandang perlu adanya gerakan global yang melibatkan berbagai pihak untuk mendorong agama mengambil peran lebih konstruktif. Ia mengharapkan, Agama mampu menjadi sumber nilai dan solusi dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, adil, serta saling menghormati.

Mantan Ketua Umum PBNU itu berencana menghadiri Religion Forum (R20) yang akan digelar di Museum of The Bible, Washington, Amerika Serikat. Forum bergengsi itu akan mempertemukan 300 hingga 400 tokoh lintas agama dunia untuk mengubah cara pandang global terhadap peran agama.

CEO International Federation of Humanitarian Islam (IFHI) itu menjelaskan, kemajuan dan kesejahteraan manusia tidak bisa dilepaskan dari terciptanya tatanan sosial yang tertib dan berkeadilan. Tatanan tersebut harus dibangun melalui konsensus bersama yang melibatkan setiap pihak dalam posisi setara dan memiliki kebebasan.

Dalam konteks itu, kebebasan berkeyakinan dan beragama menjadi salah satu fondasi penting. Menurutnya, jika hak tersebut tidak mendapatkan pengakuan, maka konsensus sosial yang terbentuk berpotensi kehilangan prinsip keadilan.

"Akibatnya, keharmonisan masyarakat dan kesempatan setiap individu untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya juga dapat terganggu," tuturnya.

Untuk memperkuat pesan tersebut, Gus Yahya menyebut Indonesia memiliki pengalaman penting yang dapat dibagikan kepada masyarakat internasional. Dalam agenda di Amerika Serikat, sejumlah pihak akan dilibatkan, termasuk delegasi dari lembaga kemanusiaan Islam dan tokoh nasional yang memiliki keterkaitan dengan badan pembinaan ideologi.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana Indonesia membangun kehidupan berbangsa di tengah keberagaman. Menurut Gus Yahya, prinsip kesetaraan warga negara tanpa membedakan agama maupun latar belakang identitas lainnya telah menjadi bagian dari landasan kehidupan bernegara Indonesia.

Prinsip tersebut, lanjutnya, berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya menjadi pijakan dalam membangun konsensus kebangsaan yang menempatkan seluruh warga negara pada kedudukan yang setara serta memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjalankan keyakinannya.

Gus Yahya juga mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar terbebas dari penjajahan. Semangat tersebut mengandung cita-cita kemanusiaan universal sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan penolakan terhadap penjajahan serta komitmen untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Cita-cita tersebut diwujudkan melalui prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai-nilai itu relevan untuk menjadi landasan dalam membangun hubungan antarbangsa, khususnya ketika dunia menghadapi berbagai persoalan akibat perbedaan identitas, keyakinan, dan kepentingan," tegasnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya menilai kuatnya konsensus kebangsaan menjadi salah satu modal Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi negara-negara lain yang tengah menghadapi kesulitan membangun kesepahaman bersama di tengah perbedaan masyarakatnya.

Melalui gerakan global kebebasan beragama, Gus Yahya berharap pengalaman Indonesia dapat berkontribusi dalam membangun konsensus internasional yang lebih kokoh.