JawaPos.com – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sejumlah daerah terdampak bencana mendapat kesempatan memasarkan produknya melalui Bazar Selendang Mayang dalam ajang Daya Fest 2026. Kegiatan yang digelar PT Bank SMBC Indonesia Tbk tersebut berlangsung di Menara SMBC, Jakarta, pada 25–27 November 2026.

Produk yang ditampilkan berasal dari pelaku usaha di wilayah terdampak banjir di Sumatra serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi masyarakat melalui pembukaan akses pasar.

Melalui kolaborasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), para pelaku usaha tidak hanya mendapat kesempatan memasarkan produk secara langsung. Mereka juga memperoleh pendampingan berkelanjutan melalui platform daya.id.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Damanik mengatakan, pemulihan ekonomi pascabencana membutuhkan dukungan lebih dari sekadar bantuan agar usaha kembali beroperasi. Pelaku UMKM juga perlu memperoleh kesempatan menjangkau pasar dan mengembangkan bisnis.

“Pemulihan ekonomi pascabencana bukan sekadar membantu usaha kembali berjalan, tetapi memastikan para pengusaha memiliki kesempatan untuk bangkit, kembali mendapatkan pasar, dan terus bertumbuh,” ujar Riza.

Dia menambahkan, kolaborasi pemerintah, perbankan, dan dunia usaha diperlukan agar proses pemulihan dapat berlanjut menjadi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Daya Fest Hadirkan 1.200 Produk UMKM

Daya Fest 2026 memasuki tahun keempat penyelenggaraan. Direktur Utama SMBC Indonesia Henoch Munandar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan literasi keuangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

“Melalui Daya Fest 2026, kami ingin menghadirkan pendampingan yang relevan, mulai dari membuka ruang pemulihan bagi UMKM terdampak bencana hingga mempersiapkan produk lokal agar siap menembus pasar global,” kata Henoch.

Salah satu agenda utama festival tersebut adalah Bazar Selendang Mayang ke-11. Bazar tahunan ini melibatkan lebih dari 120 nasabah dari 28 kota di Indonesia dengan total lebih dari 1.200 jenis produk yang dipamerkan.

Selain memberikan ruang pemasaran bagi UMKM terdampak bencana, Daya Fest 2026 juga menghadirkan program pengembangan pasar ekspor. Sebanyak 13 UMKM terpilih menampilkan produk unggulan yang dipersiapkan untuk memasuki pasar Jepang.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Daya dan segmen Business Banking SMBC Indonesia bersama SheTrades Hub Indonesia. Kementerian Perdagangan turut memfasilitasi peserta untuk memamerkan produk mereka di Tokyo pada pertengahan Desember 2026.

13 UMKM Disiapkan Masuk Pasar Jepang

Atase Perdagangan RI di Tokyo Merry Astrid Indriasari mengatakan, sinergi pemerintah dan sektor perbankan berperan dalam memperluas jangkauan produk unggulan Indonesia ke pasar internasional.

Kementerian Perdagangan melalui perwakilan dagangnya di Jepang berkomitmen memfasilitasi peserta program akselerasi penetrasi pasar Jepang. Dukungan tersebut mencakup pembukaan peluang akses pasar dan jejaring bisnis internasional.

Sementara itu, Perwakilan Womanpreneur Community/SheTrades Hub Indonesia Tantrie Soetjipto menyebut peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis menjadi bagian penting dalam mempersiapkan UMKM memasuki pasar Jepang.

Melalui proses tersebut, pelaku usaha diharapkan mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas negara tujuan.

Selain pameran produk, Daya Fest 2026 menghadirkan diskusi interaktif bagi pelaku UMKM. Sesi tersebut menghadirkan Co-Founder sekaligus CEO Torch.id Ben Wirawan dan Tenaga Ahli Kementerian UMKM yang juga Wakil Rektor III Podomoro University Wisnu Sakti Dewobroto.

Keduanya berbagi pengalaman serta kiat mengelola bisnis secara adaptif di tengah dinamika ekonomi.