JawaPos.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan pandangan positif terhadap Cawapres, Sugiono. Ia menilai Sugiono sebagai sosok yang baik dan memiliki pengalaman pemerintahan.

“Beliau orang baik. Pak Sugiono orang baik. Beliau punya jam terbang cukup tinggi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/11).

Amran juga mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Sugiono setelah menjalani pemeriksaan kesehatan kemarin berlangsung santai.

Keduanya sempat makan bersama, bercanda, dan berbincang mengenai perjalanan hidup serta takdir yang membawa mereka sampai pada posisi saat ini.

“Santai. Saya sama-sama makan berdua, santai pada ketawa. Cuma satu kalimat, 'Kita ditakdirkan pada titik ini ya.' Saya bilang, saya sampaikan, dia bilang, 'Iya.' Setiap detik adalah takdir. Tidak menutup kemungkinan kalian lagi nanti. Ini hanya perjalanan hidup. Ke depan tidak ada yang bisa menebak, kita hanya ikhtiar. Kalau ikhtiar sudah maksimal, kita tawakal, kita berserah diri,” ungkapnya.

Amran kembali menegaskan bahwa penentuan jabatan merupakan kewenangan Presiden. Ia percaya setiap keputusan akan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan negara.

“Tidak ada seorang menteri yang memprediksi untuk temannya jadi menteri. Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Putra-putra terbaik pasti dipilih karena kami tahu Bapak Presiden betul-betul menerapkan merit system dan professional meritocracy,” katanya.

Amran mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan kolaborasi dan saling mendukung dalam membangun bangsa. Menurutnya, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga kerja bersama akan menghasilkan energi positif bagi Indonesia.