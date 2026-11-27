JawaPos.com - Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadi yang terbanyak dengan alokasi 70.000 posisi. Selain peluang menjadi aparatur sipil negara (ASN), besaran gaji pokok dan tunjangan kinerja (tukin) menjadi salah satu hal yang perlu diketahui calon pelamar.

Penghasilan PNS Kemenhut terdiri atas gaji pokok berdasarkan golongan dan masa kerja, serta tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan. Besaran tukin di lingkungan Kemenhut diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 5 Tahun 2026, sedangkan gaji pokok mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.

Berikut adalah rinciannya:

Gaji Pokok PNS Kemenhut Berdasarkan Golongan

Besaran gaji pokok PNS Kemenhut mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024. Penghasilan tersebut ditentukan berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan (MKG).

Berikut rentang gaji pokok PNS berdasarkan golongannya:

- Golongan I: Rp 1.685.700–Rp 2.901.400.

- Golongan II: Rp 2.184.000–Rp 4.125.600.

- Golongan III: Rp 2.785.700–Rp 5.180.700.

- Golongan IV: Rp 3.287.800–Rp 6.373.200.

Semakin tinggi golongan dan masa kerja, semakin besar gaji pokok yang diterima. Karena itu, besaran penghasilan setiap pegawai tidak selalu sama meskipun bekerja di kementerian yang sama.

Daftar Tunjangan Kinerja PNS Kemenhut

Selain gaji pokok, PNS Kemenhut juga memperoleh tunjangan kinerja setiap bulan. Berdasarkan Permenhut Nomor 5 Tahun 2026, besaran tukin ditentukan berdasarkan kelas jabatan, mulai kelas 1 hingga kelas 17.

Berikut rincian tunjangan kinerja PNS Kemenhut:

- Kelas jabatan 17: Rp 33.240.000.

- Kelas jabatan 16: Rp 27.577.500.

- Kelas jabatan 15: Rp 19.280.000.

- Kelas jabatan 14: Rp 17.064.000.

- Kelas jabatan 13: Rp 10.936.000.

- Kelas jabatan 12: Rp 9.896.000.

- Kelas jabatan 11: Rp 8.757.600.

- Kelas jabatan 10: Rp 5.979.200.

- Kelas jabatan 9: Rp 5.079.200.

- Kelas jabatan 8: Rp 4.595.150.

- Kelas jabatan 7: Rp 3.915.950.

- Kelas jabatan 6: Rp 3.510.400.

- Kelas jabatan 5: Rp 3.134.250.

- Kelas jabatan 4: Rp 2.985.000.

- Kelas jabatan 3: Rp 2.898.000.

- Kelas jabatan 2: Rp 2.708.250.

- Kelas jabatan 1: Rp 2.531.250.

Besaran tersebut merupakan nilai tukin berdasarkan kelas jabatan, bukan jumlah yang otomatis diterima seluruh pegawai. Pembayarannya juga memperhitungkan capaian kinerja dan disiplin kehadiran.

CPNS Kemenhut Mendapatkan 80 Persen Tukin

Bagi pelamar yang dinyatakan lolos seleksi CPNS dan berstatus calon PNS, terdapat ketentuan khusus mengenai pembayaran tunjangan kinerja.

Pasal 3 Permenhut Nomor 5 Tahun 2026 mengatur bahwa CPNS mendapatkan tukin sebesar 80 persen dari besaran sesuai kelas jabatan yang didudukinya.

Dengan demikian, apabila kelas jabatan yang diduduki memiliki tukin Rp5.079.200, CPNS menerima 80 persennya atau sekitar Rp4.063.360 per bulan, sebelum memperhitungkan ketentuan pemotongan.

Ada Potongan Tukin Berdasarkan Kinerja dan Kehadiran

Pemberian tukin di lingkungan Kemenhut juga mempertimbangkan dua komponen, yakni capaian kinerja dan disiplin kehadiran.

Berdasarkan ketentuan Permenhut Nomor 5 Tahun 2026, komponen capaian kinerja memiliki bobot maksimal 75 persen. Sementara itu, disiplin kehadiran memiliki bobot 25 persen.

Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam periode triwulanan. Pegawai dengan predikat kinerja cukup atau butuh perbaikan dikenai pemotongan 10 persen, predikat kurang 15 persen, dan sangat kurang 20 persen pada komponen kinerja.

Sementara itu, pelanggaran disiplin kehadiran seperti terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak mengisi daftar hadir, hingga tidak masuk tanpa alasan yang sah juga dapat mengurangi tukin.

Tunjangan Lain di Luar Gaji Pokok dan Tukin

Selain gaji pokok dan tukin, PNS Kemenhut juga berpotensi memperoleh tunjangan lain sesuai status keluarga dan jabatan yang diduduki.

Tunjangan tersebut antara lain tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, serta tunjangan pangan atau beras sesuai ketentuan yang berlaku.

Ada pula tunjangan jabatan struktural maupun fungsional bagi pegawai yang menduduki jabatan tertentu. Salah satunya tunjangan fungsional Polisi Kehutanan (Polhut) yang besarannya mengikuti ketentuan jabatan fungsional terkait.