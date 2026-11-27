JawaPos.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan eks Aspri Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) Devid Agus Yunanto diperiksa oleh Bareskrim Polri hari ini (27/11) terkait dugaan kasus makar terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan bahwa pemeriksaan masih berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel).

”Jumat ini Budi Arie sudah hadir (di Bareskrim Polri) dan Devid,” kata Susatyo kepada awak media.

Tidak hanya dua nama tersebut, pada Kamis (26/11), Bareskrim Polri telah memanggil dan memeriksa mantan kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Komjen Pol Marthinus Hukom.

”Kemarin Kamis, telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Komjen Marthinus Hukom,” imbuhnya.

Sejauh ini, belum disampaikan secara terperinci materi pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut. Namun, Bareskrim memastikan bahwa pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan makar yang telah menyeret beberapa nama besar sebagai tersangka.

Yakni Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (mantan kapolri), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Selain itu dua tersangka lain adalah Brigjen Pol Tedjo Kusumo serta Kombes Pol Iman Imanuddin.