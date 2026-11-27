JawaPos.com - Warga Kota Pahlawan bersiap dimanjakan dengan ragam sajian kuliner otentik khas Negeri Paman Sam. Konsulat Jenderal Amerika Serikat (AS) di Surabaya bersama U.S. Mission Indonesia/USDA resmi menggelar festival kuliner bertajuk Rasa Amerika Restaurant Week 2026 pada 30 November hingga 6 Desember mendatang.

Konsul Jenderal AS di Surabaya Chris Green menilai Surabaya merupakan kota yang paling tepat untuk menggelar festival kuliner tersebut. Menurutnya, masyarakat Surabaya dikenal memiliki apresiasi kuliner yang tinggi dan menyukai hidangan dengan karakter cita rasa yang kuat serta unik.

"Menurut saya, Surabaya adalah tempat yang paling cocok untuk kegiatan Rasa Amerika. Karena di Surabaya kan arek Suroboyo cinta makanan yang enak dengan rasa yang kuat dan unik. Di sini ada yang terkenal rawon, lontong balap, rujak cingur, dan lain sebagainya," ujar Chris Green, Jumat (27/11).

Mengusung konsep from our farms, to your table perhelatan ini menyuguhkan beragam menu spesial berbahan baku pertanian dan perikanan unggulan AS. Bahan-bahan tersebut meliputi daging sapi kualitas steak berstandar USDA, seafood segar dari Alaska, hingga aneka produk keju autentik.

Tidak sekadar menghadirkan hidangan klasik yang sudah familier, Rasa Amerika Restaurant Week 2026 juga memperkenalkan eksplorasi menu baru yang jarang ditemui di Jawa Timur. Chris menyebut kuliner merupakan jembatan paling efektif untuk mempererat hubungan antarmasyarakat kedua negara.

"Kita semua suka makan, cinta makan, dan khususnya suka makanan yang enak. Saya tidak pikir ada kesempatan yang lebih baik untuk mempererat hubungan antara masyarakat selain makan bersama dan membagikan budaya lewat makanan," imbuhnya.

Selain pertukaran budaya kuliner, program ini juga menjadi momentum strategis memperluas jejaring kemitraan bisnis antara pelaku usaha AS dengan importir, pengelola hotel, dan restoran di Surabaya maupun Jawa Timur.

Chris menambahkan, peluang kerja sama perdagangan kian terbuka lebar seiring kesepakatan bilateral Agreement on Reciprocal Trade, yang diharapkan turut mendorong kolaborasi di sektor pendidikan hingga teknologi maju.

Selama sepekan penuh, masyarakat dapat langsung mencicipi menu spesial Rasa Amerika sesuai jam operasional di tiga restoran peserta di Surabaya. Yakni Meat Shop & Gourmet, Palimanan, dan SEAR