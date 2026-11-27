JawaPos.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyebut nama pengusaha tambang berinisial AK sebagai salah satu pihak yang terindikasi menjadi aktor intelektual di balik dugaan upaya makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita melihat bahwa indikasi aktor intelektual itu adalah penguasa tambang, namanya Arif Kurniawan salah satunya bagian daripada ini karena aktor intelektual itu pasti di belakangnya adalah politik dan oligarki," kata Syahganda di Jakarta, Jumat (27/11).

Syahganda juga menyebut AK telah meninggalkan Indonesia dan kemungkinan berada di Tiongkok.

"Oligarki terbesar salah satunya di Indonesia ini dikuasai oleh namanya Arif Kurniawan dan dia sudah melarikan diri, mungkin ke Tiongkok," ujarnya.

Dia mengatakan dugaan keterlibatan aktor intelektual tersebut masih perlu didalami. Syahganda menjelaskan Presiden Prabowo telah menugaskan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra untuk mendalami persoalan tersebut.

Menurut dia, Kepolisian akan menangani persoalan dari sisi hukum, sedangkan BIN memiliki peran untuk menelusuri pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik upaya makar tersebut.

"Kalau polisi, dia pasti endingnya persoalan hukum. Artinya nanti masuk pasal-pasal berkaitan dengan hukum. Tapi kalau Badan Intelijen pastinya dia mencari aktor intelektual," ujarnya.

Sebelumnya, AK dan korporasi PT BSJ telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tahun 2021-2026 dengan tindak pidana asal korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra tahun 2013-2025.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Rabu (25/11) menjelaskan PT BSJ merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan.

Sementara, AK merupakan sosok pengendali dan penerima manfaat (beneficial owner) PT BSJ.

Anang menyebut, AK diketahui saat ini berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil tersangka tersebut sebanyak tiga kali, tetapi tidak hadir.

Maka dari itu, penyidik pada Jampidsus Kejagung akan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait untuk mendeteksi dan melacak keberadaan yang bersangkutan.

“Untuk keberadaan yang bersangkutan, penyidik sedang telusuri, dan untuk kepentingan penyidikan, sementara kami tidak ungkapkan,” katanya.

Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan Jenderal LSP dan lima petinggi Polri lainnya sebagai tersangka kasus dugaan makar yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/11), mengatakan lima petinggi Polri lainnya itu adalah SU, EH, ASN, TK, dan II.

"Para tersangka diduga telah melakukan permufakatan persiapan dan permulaan pelaksanaan makar dengan motif mempertahankan jabatan Kapolri untuk tujuan konstelasi politik dengan cara melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," katanya.