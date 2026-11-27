JawaPos.com – Pemerintah resmi membuka 154.052 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam pengadaan ASN prioritas nasional 2026.

Formasi terbesar dialokasikan untuk bidang kehutanan dengan jumlah mencapai 70.000 posisi, disusul tenaga dosen dan tenaga kependidikan tinggi sebanyak 26.614 formasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pengadaan CPNS ini telah disepakati Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dengan mempertimbangkan prioritas nasional dan kesehatan fiskal.

”Kami berterima kasih kepada Kementerian Keuangan atas dukungannya sehingga pengadaan ini dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan fiskal,” kata Rini dalam konferensi pers, Kamis (26/11).

Dari total formasi tersebut, sebanyak 118.208 posisi masuk dalam kelompok program hasil terbaik cepat dan program prioritas presiden.

Rinciannya, bidang kehutanan sebanyak 70.000 formasi, tenaga dosen dan tenaga kependidikan tinggi 26.614 formasi, serta tenaga kesehatan 13.362 formasi.

Selanjutnya, guru dan tenaga kependidikan mendapat alokasi 3.621 formasi, audit internal pemerintah 2.007 formasi, pelayanan pemenuhan gizi 1.618 formasi, serta pengawasan koperasi sebanyak 986 formasi.

Sementara itu, sebanyak 35.844 formasi lainnya dialokasikan untuk sektor prioritas nasional.

Bidang hukum, HAM, peradilan, dan pemasyarakatan menjadi yang terbesar dalam kelompok tersebut dengan 19.016 formasi.

Kemudian, statistik dan data pembangunan sebanyak 7.285 formasi, disusul swasembada pangan dan ekonomi biru 4.496 formasi.

Lalu penerimaan dan pengawasan keuangan 2.867 formasi, pembangunan generasi unggul nasional 1.395 formasi, serta keamanan siber dan diplomasi sebanyak 785 formasi.

Rini mengatakan, rincian formasi berdasarkan instansi, jabatan, dan kualifikasi dapat diakses melalui portal resmi SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Adapun pendaftaran CPNS 2026 dijadwalkan mulai 27 November 2026 melalui portal SSCASN.

Seleksi administrasi akan berlangsung pada minggu pertama Desember 2026, sedangkan seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) dijadwalkan pada Januari hingga Maret 2027.

Rini mengungkapkan, jumlah calon pelamar yang telah mengisi akun SSCASN mencapai lebih dari 278.000 orang per Kamis (26/11).

Karena itu, calon pelamar diminta mempersiapkan dokumen dan memahami persyaratan sejak awal agar tidak terkendala saat pendaftaran.