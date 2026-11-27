JawaPos.com – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak para pelajar madrasah untuk menghidupkan kembali kejayaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban Islam. Salah satunya dengan meneladani tradisi keilmuan yang berkembang pada masa Madrasah Baitul Hikmah.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin saat menutup Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (26/11) malam.

Menurut Nasaruddin, kompetisi dalam bidang ilmu pengetahuan sejatinya bukan hal baru dalam tradisi Islam. Semangat untuk mengembangkan ilmu dan melahirkan inovasi telah memiliki landasan kuat, baik dalam Al-Qur'an maupun sejarah kenabian.

Ia mencontohkan kisah Nabi Sulaiman a.s. dalam QS. An-Naml tentang kemampuan seorang ahli ilmu memindahkan singgasana Ratu Balqis. Selain itu, Rasulullah saw. juga memberikan penghargaan kepada sosok yang berinovasi dalam menghadirkan penerangan di Masjid Nabawi.

"Jadi kalau Ditjen Pendis memberikan penghargaan kepada anak-anak kita para pemenang malam ini, sesungguhnya kita sedang meneladani Rasulullah saw. dalam menghargai seorang inovator," kata Nasaruddin.

Nasaruddin menilai, kemajuan suatu peradaban tidak bisa dilepaskan dari keberadaan para ilmuwan dan perkembangan teknologi. Kedua aspek tersebut harus tumbuh secara bersamaan agar mampu mendorong lahirnya peradaban yang maju.

Ia kemudian mengingatkan kembali sejarah Baitul Hikmah yang melahirkan sejumlah ilmuwan besar dunia Islam. Di antaranya Al-Khawarizmi, Jabir bin Hayyan, Ibnu Sina, Ar-Razi, dan Ibnu al-Haitsam.

Menurutnya, para ilmuwan pada masa itu mengembangkan pengetahuan secara terbuka dan inklusif dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk mereka yang berbeda agama.

"Jika kita ingin merebut kembali kejayaan masa lampau, dua kekuatan ini harus tumbuh beriringan. Lahirkan lebih banyak ilmuwan, dan pada saat bersamaan tampilkan inovasi teknologi seperti yang didemonstrasikan anak-anak madrasah di sini," tegasnya.

Nasaruddin juga mendorong para finalis OMI 2026 untuk memiliki cita-cita besar dan tidak membatasi diri dalam menempuh pendidikan. Ia meminta para pelajar berani mencari ilmu hingga ke berbagai negara demi memperluas wawasan dan pengalaman.

Ia mencontohkan Deputi Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali yang hadir dalam acara tersebut. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa lulusan pesantren dan madrasah memiliki peluang untuk berkiprah di berbagai posisi strategis pemerintahan.

"Jangan takut meninggalkan kampung halaman. Ikuti jejak Nabi, para sahabat, dan pesan Imam Syafi'i pergilah menuntut ilmu ke Amerika, Eropa, maupun Timur Tengah. Saya berharap malam ini kalian tidak hanya membawa pulang piala dan piagam, tetapi juga motivasi dahsyat untuk menjadi tokoh dan pemimpin masa depan Indonesia," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Amien Suyitno menjelaskan, OMI 2026 merupakan penyelenggaraan kedua sejak transformasi Kompetisi Sains Madrasah (KSM) menjadi OMI pada 2025.

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Ia mengatakan, ajang tersebut tidak hanya mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai agama, tetapi juga memperkuat kompetisi di bidang riset terpadu. Penguatan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi para peserta untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Suyitno memastikan para peraih penghargaan OMI 2026 telah melewati proses seleksi berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Kompetisi tersebut juga melibatkan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, mulai Sabang hingga Merauke.

Ia menekankan, OMI tidak hanya diperuntukkan bagi siswa madrasah, pelajar dari sekolah umum pada jenjang SD, SMP, dan SMA juga diberikan kesempatan untuk berkompetisi dalam ajang tersebut.

"Saya pastikan, juara OMI bukan juara sembarangan. Setiap tahun para juara OMI mampu menembus berbagai kampus bereputasi nasional dan internasional," beber Suyitno.

Ia menyebut kehadiran Deputi Bappenas, perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) yang meninjau Ekspo Madrasah Riset sebagai bentuk perhatian terhadap pengembangan pendidikan madrasah.

Menurutnya, dukungan terhadap pendidikan madrasah, termasuk melalui alokasi anggaran, perlu diarahkan agar mampu menghasilkan karya penelitian dan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di samping prestasi akademik, Suyitno mengingatkan agar para siswa tetap menjaga adab dan menghargai kearifan lokal. Ia menilai pendidikan madrasah tidak hanya bertujuan mencetak generasi unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak peserta didik.

Lebih lanjut, ia mencontohkan keterlibatan guru dan siswa madrasah dalam seluruh rangkaian acara malam penganugerahan, mulai dari pembawa acara, paduan suara, hingga pembaca doa. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa madrasah memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuan akademik sekaligus keterampilan lainnya.