JawaPos.com – Perum BULOG kembali menorehkan prestasi melalui penghargaan Anugerah Bhakti Nusantara 2026 dengan kategori “Benteng Penjaga Ketahanan Pangan Nasional Terbaik 2026” dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Nusantara TV (NTV), Kamis (26/11). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han.

Mengusung tema “Symphony of Nusantara – Merangkai Informasi, Menginspirasi Negeri”, penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus kepercayaan Nusantara TV kepada Perum BULOG atas kontribusi nyata dan konsistensinya dalam menjalankan amanah pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional, melindungi kesejahteraan petani, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas peran strategis Perum BULOG sebagai operator pangan pemerintah dalam memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Melalui berbagai penugasan pemerintah, BULOG terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, memberikan kepastian harga bagi petani, memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah berbagai tantangan.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Nusantara TV atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada Perum BULOG. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran perusahaan untuk terus berkarya, meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi terbaik dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Terima kasih kepada Nusantara TV atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada Perum BULOG. Penghargaan ini tentunya menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkarya, meningkatkan kinerja, berinovasi, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ini bukan sekadar sebuah penghargaan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab bagi BULOG untuk terus hadir menjaga ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dengan baik,” ujar Rizal.

Komitmen tersebut tercermin melalui capaian pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang hingga 26 November 2026 telah mencapai 4,3 Juta ton setara beras atau 109 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen BULOG dalam mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, memperkuat cadangan pangan pemerintah, sekaligus mendukung terwujudnya kemandirian dan swasembada pangan Indonesia.

Di sisi hilir, Perum BULOG secara konsisten menjalankan berbagai program strategis pemerintah, antara lain penyaluran Bantuan Pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta Gerakan Pangan Murah (GPM). Berbagai program tersebut menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan, serta memastikan akses terhadap pangan yang berkualitas dan terjangkau.