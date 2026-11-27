JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pengelolaan lingkungan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Khususnya terkait penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah, dan air limbah domestik di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN sekaligus Penanggung Jawab Pengawasan MBG Wilayah Jawa Tengah, Khairul Hidayati, saat menggelar pertemuan bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Heru Djatmika, di Semarang, Kamis (26/11).

Menurutnya, operasional SPPG tidak hanya harus memenuhi standar penyediaan makanan bergizi, tetapi juga menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik dan bertanggung jawab.

“Dukungan DLHK sangat diperlukan, terutama dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas pengelola SPPG. Kami berharap praktik pengelolaan sampah dan limbah dapat diterapkan dengan baik, mulai dari pemilahan, pengurangan, hingga pengolahan sesuai karakteristik dan ketentuan lingkungan,” jelas Hida pada Kamis (26/11).

Dalam pertemuan dengan Kepala DLHK, Heru Djatmika, Hida menjelaskan pengelolaan lingkungan dalam penyelenggaraan MBG telah diatur melalui Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis.

Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi SPPG dalam melakukan pencegahan dan penanganan sisa pangan, pengelolaan sampah, serta pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan operasional.

Keterlibatan DLHK Provinsi Jawa Tengah dinilai strategis untuk mendukung pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas pengelola SPPG, khususnya dalam penerapan praktik pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hida menuturkan, terdapat sejumlah aspek yang dapat disinergikan antara BGN dan DLHK, mulai dari edukasi pemilahan sampah organik dan anorganik, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga pengembangan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Selain itu, pembinaan mengenai pengelolaan air limbah dari aktivitas pencucian bahan pangan, peralatan memasak, dan sanitasi dapur juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Selain pengelolaan sampah dan air limbah, upaya pencegahan pemborosan pangan atau food waste juga menjadi perhatian. Pencegahan dapat dilakukan sejak tahap perencanaan menu, pengaturan jumlah produksi, hingga evaluasi sisa makanan yang dihasilkan setiap hari.

Data sisa pangan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kesesuaian porsi dan daya terima makanan oleh penerima manfaat.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN sekaligus Penanggung Jawab Pengawasan MBG Wilayah Jawa Tengah, Khairul Hidayati (tengah) (Istimewa).

Hida menambahkan, penguatan pengelolaan lingkungan juga dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan DLH kabupaten/kota, bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), serta kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi sekaligus membuka peluang pemanfaatan sampah organik dan anorganik secara produktif.

Menurutnya, penerapan prinsip ramah lingkungan perlu menjadi kebiasaan dalam operasional SPPG, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Karena itu, edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat memahami pentingnya menjaga kebersihan, mengurangi sampah, dan mencegah pencemaran lingkungan.