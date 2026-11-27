JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan bahwa mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri harus tetap berjalan. Proses itu tidak boleh berhenti meski eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menolak hadir dalam sidang kemarin (26/11).

”Yang penting bagi Kompolnas adalah mekanisme ini harus tetap berlangsung dengan cara akuntabel dan transparan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam pada Kamis (27/11).

Akuntabilitas tersebut dapat ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kemudian tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Termasuk penghormatan terhadap hak-hak yang dipilih oleh terduga pelanggar.

”Itu yang paling penting, akuntabilitasnya dan transparan. Transparan itu artinya tahapan, proses, hasil, publik berhak tahu. Itu yang paling penting. Sekali lagi, ayo kita lihat proses KKEP ini dengan satu spektrum, saling menghormati, semua pihak saling menghormati hak asasi manusia,” ucap Anam.

Meski Sigit tidak menyampaikan alasannya menolak hadir dalam sidang KKEP Polri, Anam menyatakan bahwa pilihan itu adalah hak terduga pelanggar yang harus dihormati. Di sisi lain, semua pihak juga harus menghormati mekanisme etik yang sudah dibangun sejak lama.

”Dalam mekanisme itu memang kehadiran menjadi satu kewajiban. Kalau kewajibannya tidak dilaksanakan, maka dia (terduga pelanggar) akan kehilangan beberapa hak, termasuk hak atas pembelaan untuk menjelaskan berbagai alasan-alasan dan sebagainya dalam rangka pembelaan,” jelas Anam.

Menurut dia, ketidakhadiran seorang terduga pelanggar dalam sidang etik bukan kali pertama terjadi. Dalam berbagai proses penegakan etik dan disiplin di tubuh Polri, sudah ada beberapa terduga pelanggar yang menolak hadir dalam persidangan. Sehingga keputusan Sigit sebagai terduga pelanggar bukan yang pertama.

”Pernah terjadi dan di beberapa tempat, termasuk juga di polda, di beberapa polda maksudnya. Jadi, ini bukan peristiwa pertama ya, makanya dalam mekanisme sidang KKEP telah diatur jauh-jauh hari ya atas ketidakhadiran dengan berbagai alasan, tapi mekanismenya tetap jalan,” terang dia.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan konsekuensi atas ketidakhadiran Sigit. Jika kembali tidak hadir dalam sidang etik Senin pekan depan (27/11), Sigit akan kehilangan hak-hak terduga pelanggar untuk membela diri dan mengajukan banding.

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo di acara Kompolnas Awards 2026, Kamis (17/9/2026). (Mabes Polri)