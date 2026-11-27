JawaPos.com - Keputusan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menolak hadir membawa konsekuensi dalam sidang etik. Bila kembali tak datang dalam sidang pada Senin (30/11) mendatang, eks Kapolri periode (2021-2026) tersebut akan kehilangan hak untuk membela diri dan mengajukan banding.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir konsekuensi itu merujuk aturan dalam mekanisme pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Dia menegaskan, ketidakhadiran terduga pelanggar dalam sidang etik tidak akan menghalangi proses sidang.

”Konsekuensi hukum dari ketidakhadiran terduga pelanggar adalah hilangnya hak untuk melakukan pembelaan. Di samping itu juga hilangnya hak untuk melakukan banding atau upaya terhadap putusan di tingkat Komisi Kode Etik,” kata dia kepada awak media dikutip pada Kamis (27/11).

Dalam persidangan etik terkait dengan kasus dugaan penyadapan ilegal dan kasus dugaan makar, beberapa terduga pelanggar yang sudah disanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari dinas kepolisian, sudah mengajukan banding.

”Karena ada (mekanisme untuk membentuk) komisi banding. Jadi, ketidakhadiran dari terduga pelanggar membawa konsekuensi hukum bagi terduga pelanggar dari sisi persidangan atau proses pemeriksaan kode etik ini,” terang Isir.

Dalam persidangan yang dijadwalkan kemarin (26/11), Listyo Sigit menolak hadir. Dia tidak bersedia didatangkan ke persidangan meski petugas terkait sudah mendatangi dan meminta yang bersangkutan untuk hadir dan menjalani sidang KKEP Polri.

”Alasan ketidakhadiran tidak dijelaskan secara eksplisit oleh terduga pelanggar LSP (Sigit),” ucap Isir.

Meski begitu, majelis KKEP sempat membuka sidang tersebut sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026. Atas ketidakhadiran terduga pelanggar, majelis KKEP meminta agar penuntut menghadirkan terduga pelanggar ke dalam sidang.

”Tentunya dengan mekanisme panggilan kedua, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 November 2026, sekitar pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat,” jelas Isir.



Oleh Polri, Sigit dibawa ke muka sidang etik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan kasus dugaan makar. Dia menjadi tersangka bersama sejumlah pejabat tinggi Polri lainnya. Di antara para tersangka, sejauh ini sudah tiga orang jenderal yang dipecat secara tidak hormat dari Polri.