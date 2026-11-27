JawaPos.com – Tim Verifikasi MPR RI dijadwalkan menetapkan status kelayakan dokumen dua calon wakil presiden (cawapres), Andi Amran Sulaiman dan Sugiono, melalui rapat pleno pada Senin (30/11). Dalam forum tersebut, setiap dokumen yang telah melalui proses verifikasi faktual akan ditentukan statusnya, yakni memenuhi syarat (MS), belum memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat (TMS).

Hingga Jumat (27/11), sejumlah dokumen penting kedua calon telah dinyatakan sah secara hukum. Mulai dari aspek kewarganegaraan, kependudukan, hingga ijazah,.

Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI Ahmad Basarah mengatakan, pelaksanaan rapat pleno akan mengikuti agenda yang sebelumnya telah disepakati oleh seluruh anggota tim. Rapat tersebut menjadi momentum untuk menetapkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen persyaratan kedua calon.

"Rapat pleno tim verifikasi untuk mengambil keputusan apakah seluruh dokumen-dokumen hasil verifikasi faktual itu akan dinyatakan MS, MS itu artinya memenuhi syarat, atau belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu akan kami lakukan sesuai jadwal yang telah disepakati, yaitu pada hari Senin besok," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).

Rapat pleno tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari keenam dari total tujuh hari kerja masa tim verifikasi. Selanjutnya, pada Selasa (1/12), tim akan menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada rapat gabungan pimpinan MPR RI untuk dibahas dan diputuskan secara kolektif.

Basarah menegaskan, rangkaian agenda tersebut merupakan tahapan akhir yang telah ditetapkan tim dalam proses pemeriksaan administrasi dan faktual terhadap kedua calon.

"Hari ketujuhnya (Selasa) kami akan melaporkan kepada rapat gabungan pimpinan MPR untuk diambil keputusan secara bersama-sama. Itu jadwal yang telah kami putuskan sampai dengan hari ketujuh," ucapnya.

Meski demikian, masa verifikasi masih memungkinkan untuk diperpanjang apabila ditemukan dokumen yang keabsahannya perlu ditelusuri lebih jauh. Dalam kondisi tersebut, tim memiliki tambahan waktu selama empat hari untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

Terkait perkembangan pemeriksaan, Basarah menyampaikan bahwa verifikasi faktual di lapangan telah diselesaikan pada Rabu (25/11). Adapun agenda yang tersisa pada Kamis (26/11) adalah pemeriksaan kesehatan kedua calon oleh kelompok kerja (pokja) III di RSPAD Gatot Soebroto.

"Verifikasi faktual sudah kita rampungkan kemarin dan hari ini pokja tiga hanya tinggal verifikasi faktual di Rumah Sakit Kepresidenan gitu. Jadi alhamdulillah verifikasi faktual lapangan hari ini sudah dilakukan oleh seluruh anggota pokja tim verifikasi," ujarnya.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, tim juga mencermati perbedaan penulisan nama pada ijazah SMA Andi Amran Sulaiman dengan dokumen pencalonan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (23/11).

Sebab, pada ijazah SMA Menteri Pertanian itu tercantum nama Amran. Sementara itu, dokumen pencalonan yang diserahkan kepada MPR menggunakan nama lengkap Andi Amran Sulaiman.

Menanggapi perbedaan tersebut, Basarah memastikan persoalan perubahan nama tidak memengaruhi keabsahan ijazah Amran. Sebab, perubahan nama yang dilakukan pada 2022 telah memperoleh penetapan resmi dari Pengadilan Negeri Makassar.

"Terkait dengan ijazah SMA Pak Amran dan perubahan namanya, dapat kami nyatakan bahwa ijazah beliau juga bisa kami nyatakan memiliki keabsahan dan kebenarannya karena perubahan nama itu sudah dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri Makassar," jelas Basarah.

Sebagaimana diketahui, hasil tim verifikasi nantinya menjadi salah satu dasar bagi rapat gabungan pimpinan MPR dalam menentukan kelanjutan proses pencalonan Amran dan Sugiono.