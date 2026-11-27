JawaPos.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti berkelakar bahwa popularitasnya di kalangan guru masih kalah dibandingkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Hal itu terlihat dari riuhnya sambutan para guru saat nama Teddy disebut dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Kamis (26/11).

Momen tersebut terjadi saat Abdul Mu’ti menyapa sejumlah pejabat negara yang hadir. Ketika menyebut nama para menteri dan pejabat lainnya, para guru memberikan tepuk tangan.

Namun, suasana berubah semakin meriah ketika nama Seskab Teddy Indra Wijaya disebut.

Ribuan guru yang memenuhi ruangan langsung bersorak dan bertepuk tangan. Melihat respons tersebut, Abdul Mu’ti pun melontarkan candaan mengenai popularitas Teddy.

"Ini fans-nya seskab luar biasa dari kalangan para guru, Mendikdasmen nggak ada apa-apanya ini," katanya berkelakar.

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Teddy yang mendapat sambutan tersebut kemudian berdiri dari tempat duduknya. Ia memberikan salam hormat kepada Abdul Mu’ti, melambaikan tangan, dan membungkukkan badan ke arah para guru.

Sambutan meriah serupa kembali terdengar ketika Abdul Mu’ti menyebut nama Teddy dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Sekretaris Kabinet Republik Indonesia," kata Abdul Mu’ti. Ucapan tersebut langsung disambut tepuk tangan para guru.

"Bapak Teddy Indra Wijaya," lanjutnya. Nama Teddy kembali memancing sorak-sorai dan tepuk tangan dari para tenaga pendidik yang hadir.

Teddy pun kembali berdiri untuk memberikan salam hormat kepada para guru.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti juga menyampaikan sejumlah laporan mengenai program pendidikan yang melibatkan para guru.

Salah satunya terkait pelatihan guru untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter.

" Sekarang ini seluruh penerima MBG terintegrasi dengan data pokok pendidikan," katanya.