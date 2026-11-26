JawaPos.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Langkat kembali menjadi sorotan setelah seorang siswa sekolah dasar diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi susu dari menu program tersebut.

Kondisi korban berinisial F, siswa kelas V SD, bahkan sempat memburuk hingga harus menjalani perawatan intensif dan tindakan cuci lambung di rumah sakit.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (20/11/2026). Dugaan keracunan tersebut tidak hanya dialami F. Sejumlah siswa lain juga dilaporkan mengalami keluhan serupa setelah mengonsumsi susu yang dibagikan melalui program MBG.

Dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Langkat, Ali Ihsan mengungkapkan, susu merek FF merupakan salah satu menu pada MBG yang didapat siswa hingga berbuntut dugaan keracunan.

Pada susu itu, terdapat benda yang menyerupai cacing di dalamnya. Bahkan, kata Ali, pemicu murid mengalami sakit perut hingga berbuntut cuci lambung di rumah sakit karena susu tersebut. Meski demikian, menurut Ali, hasil diagnosa hingga kini belum keluar.

"Masih dalam pemeriksaan, akan tetapi pemicu murid sakit perut karena konsumsi susu yang di dalamnya ada cacingnya," ungkap Ali, Kamis (26/11/2026).

Dia menyebut, SPPG yang menyalurkan MBG tersebut berasal dari Yayasan Bersatu Sekata Berpadu Berjaya yang berlokasi di Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai. Ali mengeklaim, pemerian susu menjadi menu dalam MBG adalah atas permintaan siswa.

"Pemberian susu karena atas permintaan siswa, dan susu yang diberikan susu plain yang penggunaannya sesuai arahan dan dibolehkan," kata dia.

"Dengan catatan, rasa plain dan di bawah naungan badan keamanan pangan," sambungnya.

Terhadap SPPG yang menyalurkan MBG, kata Ali, sudah disuspen atau ditangguhkan. "Sanksi sudah diberikan dalam bentuk suspen sementara," tukasnya.

Pengakuan Orang Tua Sementara itu, Ibu korban berinisial IR, warga Desa Cempa, Kecamatan Hinai, menceritakan, kejadian bermula sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, dia menerima telepon dari guru anaknya yang mengabarkan bahwa F mengalami sakit perut di sekolah.

Mendapat kabar tersebut, perempuan berusia 30 tahun itu langsung bergegas menuju sekolah. Setibanya di lokasi, dia mendapati kondisi anak keduanya dari tiga bersaudara itu sudah pucat.

"Saya tanya juga kenapa dengan anak saya, kata gurunya habis minum susu MBG," ungkap IR.

Situasi semakin mengkhawatirkan ketika pihak sekolah membuka kemasan susu yang diduga menjadi sumber masalah. IR mengaku sempat melihat adanya benda menyerupai cacing di dalam susu tersebut.

Namun, karena kondisi anaknya semakin lemah, dia memilih segera membawa F ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis.

"Kemudian itu dibuka lah susunya sama guru-guru di situ, saya gak fokus dengan susunya yang ada cacing tadi, saya langsung ke puskesmas bawa anak saya," tuturnya.

Kekhawatiran IR bertambah ketika tiba di puskesmas. Dia melihat sejumlah anak lain juga mengalami keluhan kesehatan yang diduga serupa.

Berdasarkan informasi yang diketahuinya, sedikitnya empat siswa mengalami sakit perut setelah mengonsumsi susu MBG. Namun, dia tidak mengetahui secara pasti apakah jumlah korban bertambah setelah itu.

"Sampai di puskesmas sudah ramai, jadi yang kondisinya sama dengan anak saya ini ada beberapa orang. Setau saya, ada empat orang yang sakit perutnya, tapi enggak tau ada yang lain menyusul lagi atau tidak," jelasnya.

Di antara siswa yang mengalami keluhan tersebut, kondisi F disebut paling mengkhawatirkan. Korban mengalami sesak napas dan tubuhnya semakin lemas sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Putri Bidadari, Stabat.

"Anak saya yang paling parah, sehingga dirujuk ke RSU Putri Bidadari Stabat. Kondisi anak saya pada waktu itu sudah sesak dan makin lemas," ujar IR.

Dugaan adanya cacing dalam susu kemasan berukuran kecil itu juga menjadi perhatian keluarga korban. IR menegaskan bahwa dirinya sempat melihat benda menyerupai cacing ketika susu tersebut dikeluarkan dari kemasannya.