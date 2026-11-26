JawaPos.com - Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) menyelenggarakan 4th AVINER International Conference 2026. Kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang penerbangan.

Forum ini digelar di Super Puma Theatre, Kampus C UNSURYA, Jakarta pada 26-27 November 2026. Tema yang diangkat kali ini yaitu Strategic Lessons from Middle East Geopolitical Conflicts: Strengthening National Stability and Sustainable Aviation Resilience.

Konferensi ini menjadi wadah lintas disiplin untuk mengkaji hubungan antara geopolitik, penerbangan, dan ketahanan ekonomi. Topik yang dibahas mencakup ketahanan nasional, penerbangan berkelanjutan, ekonomi, hukum, teknologi, keselamatan, dan kesiapan industri.

"Kita berharap setiap peserta dapat membawa pulang wawasan yang berkontribusi bagi penerbangan Indonesia yang lebih aman, kuat, dan tangguh," kata Rektor UNSURYA Marsda TNI (Purn) Sungkono. Baca Juga: Jakarta, Jatim, dan Jabar jadi 3 Lokasi Pengiriman Kosmetik Ilegal Tertinggi

Sementara, Ketua Panitia, Dewi Puspaningtyas Faeni mengatakan, konferensi ini dirancang sebagai platform internasional untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat kolaborasi. "Semoga konferensi ini menginspirasi diskusi yang bermakna, memperkuat kemitraan internasional, serta berkontribusi pada keunggulan akademik, pengembangan penerbangan, dan ketahanan global," ucapnya.

Sejumlah tokoh nasional dan pakar internasional dihadirkan dalam konferensi ini. Di antaranya Marsekal TNI M. Tonny Harjono selaku Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU): hingga Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim selaku Ketua Indonesia Center for Air Power Studies.

Konferensi dilanjutkan secara daring bagi peserta Call for Paper. Presentasi makalah berlangsung di 23 ruang paralel (breakout room) dengan beragam kategori, antara lain manajemen mutu terpadu, dinamika ekonomi global di tengah ketidakpastian geopolitik, dampak krisis Timur Tengah 2026, manajemen sumber daya manusia di era kecerdasan buatan, airmanship marketing, ketahanan penerbangan, serta hukum dan tata kelola keamanan penerbangan. Hari kedua ditutup dengan pengumuman Best Paper.