JawaPos.com – Perum BULOG terus mengakselerasi penyaluran Bantuan Pangan beras alokasi Oktober–Desember 2026 sebagai tindak lanjut kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban pengeluaran masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peninjauan langsung penyaluran Bantuan Pangan oleh Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., di Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kamis (26/11), didampingi jajaran kecamatan dan kelurahan setempat.

Untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Bantuan Pangan alokasi Oktober–Desember 2026 menyasar sebanyak 705.687 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan total alokasi sekitar 21.170 ton beras. Dari jumlah tersebut, Kota Administrasi Jakarta Utara mendapatkan alokasi sekitar 4.602 ton untuk 153.415 PBP, sementara Kecamatan Kelapa Gading memperoleh alokasi sekitar 146 ton untuk 4.892 PBP. Adapun khusus di Kelurahan Pegangsaan Dua, Bantuan Pangan dialokasikan kepada 2.814 PBP dengan total kuantum sekitar 84 ton beras.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa kebijakan Bantuan Pangan merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sepanjang tahun 2026, pemerintah menetapkan pemberian Bantuan Pangan selama delapan bulan, yakni Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember.

Khusus untuk alokasi Oktober–Desember 2026, setiap PBP memperoleh 10 kilogram beras per alokasi sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.

“Bantuan ini sangat berarti dan berharga bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat memberikan perhatian kepada masyarakat melalui kebijakan Bantuan Pangan selama delapan bulan dalam satu tahun. Mudah-mudahan Bantuan Pangan alokasi Oktober, November, dan Desember yang totalnya 30 kilogram ini dapat membantu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Rizal.

Dalam pelaksanaannya, BULOG terus mengoptimalkan jaringan pergudangan dan distribusi di seluruh Indonesia serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kelancaran penyaluran Bantuan Pangan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, sehingga manfaat program pemerintah dapat diterima secara optimal oleh masyarakat yang berhak.

“Kami akan terus mempercepat penyaluran Bantuan Pangan dengan harapan dapat tersalurkan seluruhnya. Khusus untuk wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan daerah-daerah terpencil, kami juga mendapatkan dukungan dari jajaran TNI untuk mengatasi berbagai tantangan distribusi,” jelas Rizal.

Kebijakan Banpang juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi dampak El Niño, musim paceklik, serta dinamika perekonomian global. Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, penyaluran Bantuan Pangan turut mendukung optimalisasi perputaran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sehingga kualitas beras yang dikelola BULOG tetap terjaga.

Melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan dan penguatan sinergi lintas sektor, Perum BULOG menegaskan komitmennya sebagai operator pangan pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan pangan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.