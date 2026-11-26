JawaPos.com - Di tengah pesatnya perkembangan tekologi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tidak menampik pentingnya pemanfaatan artificial intelligence atau AI. Namun, dia menekankan bahwa AI tidak akan bisa menggantikan peran Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

Hal itu ditegaskan oleh Menag Nasaruddin Umar dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 yang dirangkai dengan Anugerah pada Kamis (26/11). Nasaruddin menekankan bahwa di tengah pesatnya arus modernisasi dan teknologi informasi, peran guru sebagai ruh pendidikan tidak bisa digantikan oleh AI.

”Di tengah gempuran modernisasi, kita harus teguh meyakini bahwa secanggih apapun perangkat digital dan kurikulum, tidak ada satupun yang mampu menggantikan sentuhan hati, keteladanan akhlak, dan keikhlasan seorang guru,” kata dia.

Menurut Nasaruddin, AI yang dimotori mesin bisa mentransfer pengetahuan kepada anak-anak. Namun, teknologi itu tidak bisa menggantikan guru. Dia menyebut, hanya guru yang mampu menanamkan nilai, membentuk karakter, dan menyalakan cahaya kebijaksanaan dalam jiwa peserta didik.

Baca Juga:Denny Indrayana Yakin Persoalan Ijazah SMA Amran Telah Selesai Lewat Putusan PN Makassar sejak 2022

Nasaruddin pun mengingatkan kembali, peringatan HGN bukan sekadar penanda kalender tahunan, melainkan sebagai ruang refleksi atas tiga pilar sejarah yang melandasi pengabdian GTK. Pertama, guru sebagai pelopor perjuangan bangsa Indonesia.

”Jauh sebelum Republik ini berdiri, para pendidik telah menyalakan api kebangkitan melalui Persatuan Guru Hindia Belanda pada tahun 1912, sebuah gerakan keberanian untuk memperjuangkan martabat pendidik pribumi di tengah tekanan kolonialisme,” jelasnya.

Kedua, guru berperan sebagai simpul pemersatu bangsa. Para guru mampu melampaui sekat suku, agama, dan pandangan politik demi menjaga keutuhan Indonesia. Ketiga, memuliakan guru berarti merawat masa depan. Maka, penetapan HGN adalah bentuk pengakuan sahih dari negara.

”Bahwa di tangan para gurulah peradaban manusia dirancang dan dibangun,” tegasnya.

Karena itu, bertepatan dengan peringatan HGN tahun ini, Kemenag memberikan apresiasi kepada GTK serta memberikan donasi untuk negeri. Sebagai bentuk pengakuan resmi negara atas dedikasi dan inovasi para pendidik, Kemenag memberikan penghargaan lewat Anugerah GTK 2026 dalam tiga kategori utama.

Yakni Anugerah GTK Inspiratif, Anugerah GTK Dedikatif, dan Anugerah Guru Lintas Iman. Anugerah itu, kata Nasaruddin, bukan sekedar acara seremonial belaka, melainkan wujud penghormatan resmi negara atas inovasi, integritas, dan ketulusan pengabdian para GTK.

”Saya berharap para penerima anugerah hari ini menjadi lentera inspirasi bagi jutaan rekan sejawat di seluruh pelosok nusantara,” ujarnya.

Berkaitan dengan pemanfaatan AI, Nasaruddin mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong madrasah menjadi pelopor literasi digital. Saat ini 245.490 guru di lingkungan Kemenag telah mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi Al. Sebanyak 154.223 diantaranya sudah punya sertifikat Gemini Certified Educator.

”Guru-guru Kementerian Agama tidak boleh sekadar menjadi penonton. Kita harus berdiri di garda terdepan sebagai pelopor literasi digital. Pemanfaatan Artificial Intelligence harus kita sambut secara bijak dan produktif untuk memangkas beban administratif, sehingga guru memiliki ruang lebih luas untuk mendampingi murid,” ujarnya.

Namun demikian, Nasaruddin mengingatkan agar pemanfaatan teknologi tetap diimbangi dengan nilai spiritualitas dan karakter. Dia menekankan, penguasaan Al harus tetap bertumpu pada nilai ketuhanan, kompas etika, dan karakter kebangsaan Indonesia.