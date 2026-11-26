JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana meyakini persoalan ijazah SMA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tidak akan berpolemik kepanjangan. Hal itu didasari atas putusan perdata Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada Juli 2022 terkait nama Amran yang tertera di dalam ijazah dan pasport.

Denny dalam akun media sosial X turut mengunggah putusan PN Makassar nomor 159/Pdt.P/2022/ PN Mks. Putusan itu mengabulkan permohonan yang diajukan Amran terkait pengubahan nama pada ijazah dan pasport.

"Mengabulkan permohonan Pemohon," bunyi putusan PN Makassar sebagaimana pada unggahan Denny Indrayana, dikutip Kamis (26/11).

Putusan PN Makassar itu secara tegas memberikan izin kepada Pemohon dalam hal ini Amran, untuk mengganti nama pada ljazah dan pasport bernama Amran menjadi "Andi Amran Sulaiman".

PN Makassar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk memperbaiki pengubahan nama yang semula hanya tertulis Amran menjadi Andi Amran Sulaiman.

"Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama dari Pemohon dengan cara membuat Catatan Pinggir pada ljazah dan Pasport yang semula tertulis dan terbaca "AMRAN" menjadi "ANDI AMRAN SULAIMAN"," jelasnya.

Karena itu, Denny meyakini penulisan ijazah SMA yang hanya bertuliskan Amran semestinya telah selesai dan tidak perlu diperdebatkan.

"Terkait nama Amran Sulaiman yang disoal berbeda, semestinya sudah selesai dengan adanya penetapan pengadilan berikut," imbuhnya.

Tim Verifikasi MPR Temukan Perbedaan Nama Amran di Ijazah Tim Kelompok Kerja (Pokja) I Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelumnya menemukan perbedaan penulisan nama calon wakil presiden (cawapres) Andi Amran Sulaiman dalam dokumen yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto dengan ijazah SMA miliknya.

Temuan tersebut terungkap saat Tim Verifikasi MPR melakukan pengecekan dokumen pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, pada Rabu (25/11).

Sekretaris Tim Verifikasi MPR Ahmad Basarah mengonfirmasi langsung persoalan tersebut kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bone, Harbin Nur.

Basarah mempertanyakan, dalam dokumen resmi yang diserahkan Prabowo kepada MPR, tertulis Andi Amran Sulaiman. Namun, berdasarkan data ijazah SMA yang diperiksa tim verifikasi, nama yang tercantum hanya Amran.

"Pertanyaan kami, kami menerima dokumen resmi dari Presiden Prabowo Subianto menyebutkan kedua pasangan calon wakil presiden dimaksud atas nama Amran tertulis Andi Amran Sulaiman," kata Basarah di Kemendikdasmen, Jakarta.

Basarah menyatakan, pihaknya tidak dapat memperlihatkan ijazah tersebut kepada publik karena termasuk dokumen pribadi. Meski demikian, tim verifikasi telah memegang data yang menunjukkan adanya perbedaan penulisan nama.

"Sementara di ijazah, kami tidak boleh tunjukkan karena ini termasuk dokumen data pribadi yang harus kami rahasiakan, tapi datanya kami pegang-atas nama 'Amran'. Tidak ada kata 'Andi' dan 'Sulaiman'," ungkap Basarah.

Untuk memastikan persoalan tersebut, Basarah meminta Harbin menjelaskan nama yang sebenarnya tercantum dalam ijazah milik Amran.

Dia ingin memastikan apakah nama Andi Amran Sulaiman memang tercatat dalam dokumen pendidikan tersebut atau hanya menggunakan nama Amran.

"Sebenarnya menurut Bapak Kepala Sekolah, nama sebenarnya Pak Andi Amran Sulaiman ini siapa resminya?" tanya Basarah.

Harbin kemudian menegaskan bahwa ijazah SMA yang diterbitkan sekolah tersebut hanya mencantumkan nama Amran. Tidak terdapat tambahan nama Andi maupun Sulaiman sebagaimana tercantum dalam dokumen yang diserahkan kepada MPR.

"Sesuai dengan di ijazah yaitu A-M-R-A-N, Amran saja," timpal Harbin menjawab pertanyaan Basarah dengan mengeja nama tersebut.

Menanggapi keterangan itu, Basarah tak memungkiri terdapat ketidaksesuaian antara dokumen resmi yang disampaikan Presiden Prabowo dengan dokumen pendidikan Amran. Persoalan tersebut selanjutnya akan menjadi salah satu materi yang didalami Tim Verifikasi MPR.

"Berarti ada ketidaksesuaian antara dokumen resmi dari Presiden dengan ijazah SMA dari saudara Amran ini ya. Ini akan menjadi obyek verifikasi kami nanti. Mudah-mudahan ada jawabannya," jelas Basarah.

Basarah menambahkan, tim verifikasi tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen di sekolah. Pihaknya akan meminta penjelasan langsung kepada Amran untuk mengetahui alasan penggunaan nama Andi Amran Sulaiman dalam dokumen resmi, sementara ijazah SMA hanya mencantumkan nama Amran.